Cinkarna Celje je v prvem četrtletju zabeležila 50 milijonov evrov prihodkov, kar je za četrtino manj kot v enakem lanskem obdobju. Padec je posledica nižje povprečne cene in nižje količine pigmenta titanovega dioksida, so pojasnili v podjetju. Čisti dobiček je padel za 76 odstotkov na 3,8 milijona evrov.

V prvem četrtletju se je po pojasnilih Cinkarne nadaljevalo upočasnjevanje povpraševanja kupcev iz vseh prodajnih segmentov iz naslova inflacijskih pritiskov na industrijo in končnega potrošnika.

"Evropski trg pigmenta tako ostaja oslabljen vsaj do konca letošnjega leta, deloma zaradi cenejšega kitajskega uvoza, deloma zaradi visokih ravni neporabljenih zalog. Povpraševanje po pigmentih je šibkejše tudi v Severni Ameriki, saj upočasnjen stanovanjski trg ovira povpraševanje po barvah in premazih," so zapisali v poslovnem poročilu, ki ga je Cinkarna danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Pričakujejo pritisk na znižanje cen

Kot so napovedali, da načrtujejo restriktivnejšo politiko na področju upravljanja stroškov materiala, surovin, energije in storitev.

"Hkrati se zavedamo, da so zaposleni najpomembnejši temelj poslovnega uspeha, zato bomo v dogovoru z reprezentativnimi sindikati in predstavniki zaposlenih še naprej zagotavljali, da bodo tudi prejemki zaposlenih primerno odražali uspešnost podjetja oziroma kakovost njegovih rezultatov," so dodali.

Na podlagi trenutnih tržnih razmer ocenjujejo, da bo v naslednjih četrtletjih še prisoten pritisk na znižanje cen. "Vzporedno s tem cene nekaterih ključnih surovin vztrajajo na visokih ravneh oziroma se cenijo le v manjši meri, kar se bo kazalo v nadaljnjem pritisku na zmanjšanje dobičkovnih marž," so pojasnili.

Skupna vrednost izvoza Cinkarne je v prvem četrtletju dosegla 44,7 milijona evrov, kar je 26 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je dosegel 7,9 milijona evrov in znaša 16 odstotkov od dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je EBITDA nižji za 65 odstotkov.

Vlagajo v programe, ki kažejo potencial rasti

"Uprava in zaposleni se zavedamo, da mora biti naša nadaljnja pot na temelju načel trajnostnega razvoja usmerjena v krepitev gospodarske uspešnosti in zagotavljanje poslovne odgovornosti ter povezovanje in doseganje ciljev vseh deležnikov. S takšno strateško držo si prizadevamo zgodaj prepoznavati raznovrstna tveganja, tudi podnebna, hkrati pa smelo odpirati krila priložnostim," so zapisali v Cinkarni.

V prvih treh mesecih leta so za investicije, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme porabili 2,1 milijona evrov, kar predstavlja dobrih deset odstotkov načrtovanih sredstev za letos. Kot so pojasnili, vlagajo v programe, ki kažejo potencial rasti, z investicijami v proizvodnji pa sledijo predvsem ciljem zagotavljanja rentabilnega obsega količinske proizvodnje, doseganju višje kakovosti, zakonodajne skladnosti in energetske vzdržnosti.