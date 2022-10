Četrti popis: košarica živil še nekoliko cenejša, oktobra inflacija na letni ravni pod desetimi odstotki

Najcenejša košarica je v zadnjem popisu stala 39,17 evra, okoli pet odstotkov manj kot ob popisu 10. oktobra, najdražja košarica pa 46,09 evra oz. pol odstotka več, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani ministrstva Naša super hrana.

Najcenejša je bila košarica v Tušu, sledili so Lidl (39,74 evra), Eurospin (41,13 evra), Spar (41,69 evra) in Mercator (42,63 evra), najdražja je bila v Hoferju.

Tokrat tudi popis cen v sosednjih državah

Tokrat so izvedli tudi drugi popis cen v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Kot je v izjavi za medije danes v Ljubljani povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, so v obdobju dobrega meseca cene v košarici v Avstriji in na Hrvaškem ostale enake, zvišale pa so se v Italiji, in sicer za 9,8 odstotka. V Italiji je košarica stala 69,82 evra, v Avstriji 69,78 evra in na Hrvaškem 51,07 evra.

Za zdaj niso zaznali primerov, da bi cena izdelka ostala enaka, bi imel pa izdelek nižjo težo, kot je bilo to na Hrvaškem, je na novinarsko vprašanje povedala ministrica.

Naslednji popis v drugem tednu novembra

Ministrstvo spremlja cene izdelkov določene kakovosti in porekla v kategorijah pšenične bele moke, belega kruha in testenin, govejih in svinjskih zrezkov ter piščančjega fileja, mleka, tekočega jogurta, sira in masla, jajc, jabolk, krompirja, sončničnega olja in belega sladkorja ter petih dodatnih sezonskih živil. K slednjim bodo zdaj dodali tudi med, pri katerem želijo preverjati poreklo, je povedala Šinkova.

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 65 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil. Največjo ponudbo ima Spar (119 izdelkov), najmanjšo pa Eurospin (29 izdelkov).

Naslednji popis bo v drugem tednu novembra, v primerjavo pa bodo vključili dodatna živila, je povedala ministrica, ki pa ni želela razkriti, katera to bodo.

V četrtem popisu so podrobneje pregledali tudi razlike v rednih cenah izdelkov znotraj določene skupine živil pri posameznem trgovcu. Največje razpone v cenah je zaslediti znotraj kategorije kruha, sira, moke, masla in testenin, pravi ministrstvo.

Inflacija v oktobru padla pod deset odstotkov

Slovenija je oktobra na letni ravni zabeležila 9,9-odstotno inflacijo. Ta se je tako po več mesecih spustila pod deset odstotkov. K letni rasti cen so največ prispevale podražitve hrane, goriv in energije. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8-odstotna, najbolj sta nanjo vplivali sezonska zamenjava oblačil in obutve ter dražja hrana.

V Sloveniji je inflacija od junija vztrajala nad desetimi odstotki na letni ravni, julija in avgusta je bila z 11 odstotki najvišja od pomladi 1996.

Letna inflacija se je oktobra spustila pod mejo desetih odstotkov, a ostaja visoka, v današnji objavi izpostavlja državni statistični urad. Oktobra lani je bila denimo pri treh odstotkih. Povprečna letna rast cen znaša 8,6 odstotka.