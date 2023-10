Ministrica ni odšla tiho: to je zabrusila Golobu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Novinci v politiki ostanejo sami sebi namen. Res je, to drži, in tisti, ki ga je izrekel, naj se nad izrečenim stavkom zamisli," je ob razrešitvi dejala ministrica za kmetijstvo Irena Šinko.

Kot ministrica zavračam očitke premierja Roberta Goloba, je ob razrešitvi dejala Irena Šinko. "Pri svojem delu sem strokovnost in poštenost vedno postavila na prvo mesto. Dodala je tudi, da si želi, da funkcijo čim prej zasede novi minister.

Obrazložitev pa je sklenila takole: "Novinci v politiki ostanejo sami sebi namen. Res je, to drži, in tisti, ki ga je izrekel, naj se nad izrečenim stavkom zamisli. V mojem primeru ni šlo za željo po oblasti, nikoli se nisem strankarsko borila za položaje, niti kandidirala, ampak bila povabljena k sodelovanju. Verjela sem, da je stvari mogoče narediti boljše, vendar včasih iz takšnih ali drugačnih razlogov ne gre, kot bi si želeli. Kljub temu ni nepomembno, kaj bo s slovenskim kmetijstvom v prihodnjih letih," je dejala ter opozorila, da je nujno, da ohranimo zadostno in kakovostno pridelavo hrane.