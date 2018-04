Cerar se je o sodelovanju pogovarjal tudi z Jankovićem

SMC na volitve odhaja s samostojno listo, na kateri je 50 kandidatov in 37 kandidatk, saj stranka vztraja pri čim večji izenačenosti kandidatur po spolu, je Cerar dejal v izjavi za medije dan po tem, ko so v stranki potrdili kandidatno listo. Po njegovih besedah so na njej poleg večine njihovih poslancev tudi aktivni člani iz lokalnih odborov in tudi drugi člani, ki so se doslej odlikovali z delom v korist Slovenije.

Kot je menil, so mandat do novih volitev pripeljali uspešno, zato verjamejo, da je smiselno, da se podajo na volitve ter dajo volivcem "možnost, da znova odločijo o tem, ali bo tudi SMC spet imela odločilno vlogo v naši slovenski prihodnosti". "Mi smo pripravljeni in verjamemo, da lahko v tem procesu znova odigramo vodilno vlogo," je dejal.

Obenem je pojasnil, da sta se z Jankovićem, sicer ljubljanskim županom, ki vstopa v volilno tekmo dokončno še ni potrdil, v zadnjem času nekajkrat srečala in da je beseda nanesla tudi na morebitno sodelovanje. Na zadnjem srečanju sta po Cerarjevih besedah ugotovila, da sta si stranki SMC in PS ideološko blizu, kajti obe sta tudi članici evropskega združenja Alde. "Vendar pa za zdaj o kakšni odločitvi, da bi se tesneje povezali, seveda še ni bilo govora," je dejal.