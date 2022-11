Center celostne oskrbe in Vzajemna sklenila strateško partnerstvo

Oglasno sporočilo

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica in Center celostne oskrbe, d. o. o., (v nadaljevanju CCO) sta sklenila strateško partnerstvo. CCO omogoča storitve vsem uporabnikom, ki potrebujejo podporo pri skrbi zase zaradi poškodbe ali bolezni, za kakovostno preživljanje življenja na domu. Vzajemna je v socialno podjetje CCO vstopila z 49-odstotnim deležem, podjetji pa povezujejo skupne vrednote in vizija, ki je usmerjena v zagotavljanje zdravja vseh generacij. S pomočjo Vzajemne bo tako CCO lahko širil svojo dejavnost, in sicer bodo predvidoma konec letošnjega leta njihove storitve poleg osrednjeslovenske dostopne v še petih novih regijah.

Vzajemna se zavzema za celovit pristop k zdravju, zato spodbuja preventivo ter deluje v smeri vsem dostopnega zdravljenja. Zato je bil njen vstop v solastništvo CCO logičen korak, saj imata podjetji skupen cilj zagotavljanja kakovostnega življenja posameznika. Vzajemna sledi svoji poslovni strategiji celovitega pristopa k zdravju, ki vključuje tudi posvečanje pozornosti ranljivim skupinam in kakovostnemu preživljanju dostojne starosti na domu. Partnerstvo s COO tako dodatno uresničuje zastavljene cilje.

"Vzajemna je varuh zdravja, ki celovito poskrbi za preventivo in zdravje vseh generacij. Starejšim od 65 let smo že do zdaj zagotavljali posebno pozornost ter jim kot edini na trgu omogočali sklenitev dosmrtnega nezgodnega zavarovanja, prilagojenega starejšim, in sklenitev zavarovanja Specialisti Senior za hiter dostop do specialističnih zdravstvenih storitev. Z vstopom v lastništvo Centra celostne oskrbe bomo lahko v sodelovanju s partnerjem, ki deli našo vizijo in vrednote, starejši generaciji zagotovili kakovostne, celovite in cenovno dostopne storitve zdravstvene oskrbe in pomoči na domu," je povedal predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln, MBA, in ob tem izpostavil: "Tako bomo pomagali izboljšati kakovost življenja generacije, ki z naraščanjem deleža prebivalstva nad 65 let počasi postaja osrednji del naše družbe. S CCO smo zaradi njihovih večletnih izkušenj na področju izvajanja zdravstveno-terapevtskih storitev na domu in multidisciplinarne ekipe že sodelovali in vesel sem, da začenjamo skupno zgodbo, katere rdeča nit bo individualni pristop k obravnavi vsakega posameznika."

Center celostne oskrbe je edini primer multidisciplinarne neprofitne organizacije na slovenskem trgu. Edisa Halimovič, direktorica in lastnica podjetja CCO, ima kot nekdanja medicinska sestra veliko izkušenj z oskrbo, predvsem starejših, ki so se v bolnišnici znašli zaradi neustrezne oskrbe v domačem okolju. "Poznavanje področja celostne oskrbe s teoretičnega in praktičnega zornega kota me je vodilo k ustanovitvi CCO, ki sledi vrednotam in načelom socialnega podjetja ter obenem tudi potrebam in zahtevam uporabnikov," razlaga Halimovičeva. Pri svojem delu na prvo mesto postavljajo uporabnika in njegove potrebe. Storitve CCO zajemajo zdravstveno nego, oskrbo, fizioterapijo in delovno terapijo, prilagoditev bivalnega okolja in čiščenje. Vsa navedena pomoč je potrebna, saj želijo uporabnikom zagotoviti visoke možnosti ohranitve zdravja, omogočiti zdravljenje in rehabilitacijo ter spodbujati njihovo funkcionalno samostojnost čim dlje in v domačem okolju. To je namreč prostor, kjer se počutimo najudobneje in najvarneje.

Novo partnerstvo bo omogočilo, da bodo storitve podjetja postale dostopnejše širšemu krogu tistih, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Poleg Ljubljane in Gorenjske se bo mreža storitev razširila tudi na pet novih regij, in sicer na severno in južno Primorsko, Dolenjsko, Podravsko in Savinjsko regijo. CCO bo po izvedenih projekcijah v vseh regijah operativen že letos.

