Celje v pričakovanju decembrskih pravljic

Leto se nezadržno bliža koncu, misli pa nam vse bolj uhajajo k prazničnim radostim, ki so povezane z decembrom, za mnoge najlepšim in najbolj prazničnim mesecem. Pravljično Celje v mesto pripelje luči, pravljične vile in škrate, ki se prebudijo iz polletnega sna, ter svetlobne fotokotičke, ob katerih se otrokom in odraslim zasvetijo oči.

Praznično razsvetljavo bomo letos prižgali 27. novembra, ko se Pravljično Celje tudi uradno odpre, male in velike pa bo privabljala vse do 31. decembra.

Mestna občina Celje in Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje bomo tudi letos poskrbeli za praznično vzdušje. Praznična razsvetljava mestnih ulic, trgov in mestnih stavb bo zasvetila v najlepših barvah in nas popeljala v najbolj čaroben mesec leta.

Mesto luči in pravljic

Tako kot lani bodo Celjanke in Celjane ter druge obiskovalce mesta grofov čakale praznične lučke, božične smreke in druge čarovnije. V sodelovanju s Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti bomo v središče mesta, "na zvezdo", tudi letos postavili tradicionalni adventni venec, velika smreka s podestom pa bo za vse romantične duše skupaj z osmimi škrati čakala v Pravljični deželi.

Foto: Monika Skorjanc

Na Stanetovi ulici smo nekdanjo Našo knjigo okrasili z veliko rdečo pentljo in vanjo postavili Božičkovo dnevno sobo z delavnico. S pogledom skozi okno izložbe bodo predvsem otroci lahko videli, kako živi Božiček in kakšna je njegova delavnica daril.

Praznično okrašeni lanterni bosta podobo mesta polepšali na Stanetovi ulici in v stičišču Gubčeve in Prešernove ulice.

Okrasili smo tudi Glavni trg pred Turistično-informativnim centrom, kjer se bodo obiskovalci lahko fotografirali ob velikem medvedku,in pred Hohenwarterjevo hišo. Veliki smreki bosta stali na Trgu celjskih knezov in Krekovem trgu, po mestnih ulicah bodo postavljene žive smreke, ki jih bomo vrnili v naravo, mimoidoče bodo pozdravljali prikupni škrati.

Za praznično vzdušje bomo poskrbeli tudi s praznično glasbo, ki se bo slišala po vsem mestu in grela srca ljudi.

Božično-novoletna tržnica

Z velikim veseljem bomo ponudbo v Pravljičnem Celju popestrili z raznoliko in pestro ponudbo daril. V hiškah, ki bodo postavljene po mestnem središču, bodo obiskovalci lahko kupili pozornosti in darilca za svoje najbližje in zase. Božično-novoletna tržnica bo delovala v skladu z veljavnimi ukrepi in priporočili. Obiskovalce prosimo, da se jih držijo, saj bomo le s skupnimi močmi ustvarili praznično vzdušje, ki si ga vsi tako zelo želimo.

Če bodo razmere dopuščale, bomo 11. decembra na božično-novoletni tržnici v sodelovanju z ZEPP Deteljica pripravili Bio dan v Celju.

Vodna simfonija

Na Krekovem trgu bo del praznične okrasitve avdio-vizualna zavesa oziroma vodna simfonija, ki smo jo lani premierno postavili in jo uporabljali za predvajanje različnih prazničnih vsebin. Na njej bomo predvajali nagovore pomembnih Celjanov, voščila, praznične vsebine in na ta način skušali nekoliko nadomestiti dogajanje v živo. V sklopu tega bomo na trgu pred Mestnim kinom Metropol pripravili t. i. projekcijo grajske zgodbe.

Pravljična dežela

V drugi polovici decembra bodo ponovno zaživeli pravljični liki. Pravljične vile iz Pravljične dežele bodo v mesto znova pripeljale dobre može, ki jih imajo otroci najraje. Po mestnih ulicah bo, kot se za Pravljično deželo spodobi, vozila pravljična kočija. Da bo Pravljična dežela še bolj čarobna, bodo poskrbeli tudi pravljični konjički, ki bodo najmlajše na svojih hrbtih ponesli v pravljični čas.

Med sprehodom po Pravljičnem Celju ne izpustite savinjskega nabrežja, kjer bodo viseli čudoviti lampijončki, ki so jih izdelali otroci iz celjskih vrtcev in osnovnih šol.

Foto: Monika Skorjanc

Celje vabi z raznoliko ponudbo

Med sprehodom po Pravljičnem Celju obiščite še druge turistične atrakcije, na katere smo v mestu grofov ponosni. Tehnopark Celje, Muzej novejše zgodovine Celje in Pokrajinski muzej Celje ponujajo zanimive vsebine, eksponate in razstave, tudi za najmlajše v edinem otroškem muzeju v Sloveniji – Hermanovem brlogu. Center sodobnih umetnosti Celje z Galerijo sodobne umetnosti in Likovnim salonom Celje ter bližnja umetniška četrt so pravi naslovi za vse ljubitelje umetnosti. Prav poseben kotiček pa je celjska oaza narave in eksotike v srcu mesta, Tropska hiša.

Stari grad Celje, ki je odprt vse dni v letu, vas bo navdušil z mogočnostjo, s čudovitim razgledom na Celje, z zanimivimi razstavami, predvsem pa s prepletom zgodovine in sodobnosti. Tako kot mestno središče si tudi grad po vnaprejšnjem dogovoru lahko ogledate v družbi izkušenih turističnih vodnikov.

Pustolovski igri na prostem

Zvezdni princ in Legenda o skrivnem rovu (pustolovski igri na prostem, družinska igra)

Vabljeni k udeležbi v zabavnih, avanturističnih, pustolovskih igrah, ki sta ju ustvarili člani Misterius Escape Room v sodelovanju z Zavodom za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. Igralci skozi igro spoznavajo znamenitosti mesta Celje. Igri sta primerni za družine z otroki, rešitev igre pa prinaša nagrado.

Za igro potrebujete pripomočke, ki jih prevzamete pri informatorju v Turistično informativnem centru na Glavnem trgu 17. Po končani igri pripomočke vrnete v TIC. Plačilo igre se izvede na blagajni TIC Celje ob začetku igre. Predhodna rezervacija ni potrebna.

Obveščanje obiskovalcev

Vse obiskovalce mestnega jedra prijazno prosimo, da upoštevajo odloke, ukrepe in navodila Vlade Republike Slovenije ter pristojnih institucij v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb s koronavirusom. Ob sprehodu po mestu upoštevajte varnostno razdaljo in higieno ter se na javnih površinah ne zadržujte dlje časa. Vse morebitne dogodke bomo izpeljali v skladu z odloki, ukrepi in navodili. Pridržujemo si pravico do sprememb, o katerih bomo pravočasno obveščali.

Več informacij: www.visitcelje.eu, www.celje.si, FB Visit Celje.

Naročnik oglasnega sporočila je MESTNA OBČINA CELJE.