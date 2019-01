Če je župan Moravč podal krivo prijavo, bo ministrstvo zahtevalo odškodnino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Župan Občine Moravče Milan Balažic je prejšnji teden zatrdil, da Termit vse od leta 2000 na območju nekdanjega odkopa kremenovega peska v občini odlaga odpadni gradbeni material, med katerim so se znašli tudi azbest, steklena volna, plastika in različna olja. V zadnjih dveh letih pa naj bi na tamkajšnji deponiji zakopavali tudi strupene odpadke s pogorišča Kemisa. Foto: STA

Državni inšpektorat za okolje in prostor bo predvidoma v dveh tednih opravil pregled območja nekdanjega odkopa Drtija v lasti družbe Termit. Minister za okolje in prostor Jure Leben je danes naročil nova strokovna in neodvisna merjenja, če se bo prijava Občine Moravče izkazala za krivo, pa bo ministrstvo proti njej sprožilo odškodninsko tožbo.