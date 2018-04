Cakiću bo danes izrečena sodba zaradi uboja Tiča

Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani bo danes izrekel sodbo Stefanu Cakiću, ki je obtožen uboja igralca Gašperja Tiča v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Tožilstvo zanj zahteva 12 let zapora in podaljšanje pripora. Obramba pa pravi le, da pričakuje pravično sodbo.

Cakićev odvetnik Gorazd Fišer je v torek po zaključku glavne obravnave dejal, da si ne dela iluzij, da bo sodišče Cakiću danes izreklo oprostilno sodbo. Še posebej po tistem, ko je zavrnilo njegov predlog, da bi dodatno natančneje ugotavljalo trajanje dogajanja v Tičevem stanovanju usodnega 18. junija lani. Sam namreč meni, da je dogajanje trajalo manj časa, kot sta to ugotovila sodna izvedenca, kar bi lahko pomenilo, da je bil Cakić ves čas neprišteven.

Tožilka: Cakić mu je naklepno vzel življenje

Na drugi strani je tožilka Tamara Gregorčič v zaključni besedi dejala, da je imel Cakić naklep vzeti Tiču življenje, kar naj bi kazala tako čas trajanja dogajanja, kot tudi to, da naj bi usodne rane prejel že po tistem, ko se ni mogel več braniti. Vprašala se je, kaj ga je vodilo v to. "Želja ubiti, vzeti življenje, dokončati dejanje," si je sama odgovorila.

Psihiater: Moralo se je zgoditi nekaj dramatičnega

Cakićev zagovor je sicer šel v smeri, da naj bi ga Tič pred usodnim dogajanjem spolno zlorabil ali pa naj bi to vsaj poskušal, vendar zdravniški pregled tega ni potrdil. Je pa sodni izvedenec psihiater Gorazd Mrevlje ocenil, da se je pred tem moralo zgoditi nekaj dramatičnega, zaradi česar se je potem Cakić, tudi pod vplivom alkohola in kokaina, odzval tako, kot se je.

Sojenje, ki je ves čas potekalo ob navzočnosti javnosti, se je začelo januarja letos. Do torka, ko so zaključili glavno obravnavo, je sodni senat, ki ga vodi sodnik Ciril Keršmanc, poslušal izpovedbe Tičevih prijateljev, Cakićevih bližnjih sorodnikov in sodnih izvedencev.