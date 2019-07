Bruselj nadaljuje postopek proti Avstriji zaradi otroških dodatkov

Evropska komisija se je danes odločila nadaljevati postopek proti Avstriji, ker njena zakonodaja o indeksaciji družinskih prejemkov in družinskih davčnih olajšav ni v skladu s pravili EU. Poslala ji je obrazloženo mnenje in Dunaj ima zdaj dva meseca časa za ukrepanje glede otroških dodatkov, sicer bo sledil postopek na Sodišču EU.

Bruselj je postopek proti Avstriji sprožil januarja letos, vendar po oceni komisije odgovor, ki so ga dobili z Dunaja, ne upošteva pomislekov, zato postopek nadaljujejo.

V Avstriji so od 1. januarja družinski prejemki in davčne olajšave za otroke, ki prebivajo v drugi članici, odvisni od življenjskih stroškov v tej članici. To pomeni, da bi bili mnogi državljani EU, ki v Avstriji delajo ter tam tako kot lokalni delavci plačujejo prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici, pojasnjujejo v Bruslju.

"Pravičnost in enaka obravnava sta temelj našega enotnega trga. Mobilni delavci, ki v sistem socialne varnosti prispevajo enako kot lokalni, bi morali biti deležni enakih ugodnosti," je poudarila evropska komisarka za zaposlovanje in socialne zadeve Marianne Thyssen.

"Pričakujem, da bo Avstrija upoštevala pomisleke Evropske komisije in ustrezno ukrepala," je dejala Romana Tomc. Foto: Ana Kovač

Avstrijskemu zakonu že vseskozi ostro nasprotuje tudi Slovenija, ki se je novembra lani pridružila skupini še šestih članic Unije, ki so se pri Evropski komisiji pritožile zaradi indeksacije avstrijskih otroških dodatkov in komisarko pozvale, naj preveri, ali je avstrijski ukrep v skladu s pravnim redom EU.

Evropska poslanka Romana Tomc (EPP/SDS), ki se med drugim ukvarja s tem področjem, je v odzivu pozdravila nadaljevanje postopka, so sporočili iz politične skupine. "To je za naše delovne migrante dobra novica. Pričakujem, da bo Avstrija upoštevala pomisleke Evropske komisije in ustrezno ukrepala. V EU ne moremo dopustiti, da se otroci, državljani EU, delijo na prvo- in drugorazredne," je dejala. Pozdravila je "dejstvo, da pravni red EU velja za vse države enako in da so kršitve obravnavane z enakimi merili".

Tudi evropskega poslanca Milana Brgleza (S&D/SD) so razveselili nadaljnji ukrepi Bruslja. "Če želimo, da EU obstane in se razvija, moramo pravo EU udejanjati v vsaki državi, tudi v Avstriji. EU ne sme svojih državljanov deliti na prvo- in drugorazredne. To je v nasprotju z njenim bistvom in z njenimi dosežki, kar še posebej velja za najranljivejše skupine, kot so otroci," je zapisal v odzivu. Dodal je, da bo spremljal nadaljevanje postopka in skušal s svojim delom v Evropskem parlamentu doseči, da Avstrija čim prej prekine izvajanje sporne zakonodaje.

Oba evropska poslanca sta v Evropskem parlamentu člana odbora za zaposlovanje in socialne zadeve.