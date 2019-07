Se otroški dodatek ne bo več upošteval pri odločanju o socialnih pravicah?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada opozarja, da so se koalicijske stranke v koalicijskem sporazumu zavezale k ločitvi družinske in socialne politike. Premislek o možnosti in načinih, da bi se otroški dodatek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upošteval v manjši meri ali da bi ga v celoti izvzeli, je v teku, je zagotovila.