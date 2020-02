Bratuškovo ob pregledu trase za drugi tir presenetil nosorog #video

Velik del gradnje približno 20-kilometrskega odseka dostopnih cest je praktično končan, ostalo bi lahko bilo narejeno do junija. "Pravzaprav za vse stvari za katere smo odgovorni mi na ministrstvu skupaj s podjetjem 2TDK, potekajo točno tako kot smo si zadali," je danes pojasnila Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo.

Projekt ovira odločitev Državne revizijske komisije

A če gradbena dela dostopnih cest potekajo v roku, projekt in njegovo časovnico ovira odločitev Državne revizijske komisije, ki je ugodila zahtevku ponudnika Markomark Nival po menjavi podizvajalca. "Odločitve ne bi želel komentirati," je dejal Dušan Zorko, generalni direktor 2TDK, saj kot pravi, da niti komisija ne ve, kako bo ravnala. "V tem času bomo razčistili vse zadeve, ki so pomembne s tega področja," je obljubil Zorko.

Na razpis za izvajalce glavnih gradbenih del za gradnjo drugega tira je prispelo 29 prijav, ključen datum je 18. marec, med glavnimi cilji 2TDK-ja pa, da pritegne čim več dobrih izvajalcev. Kot je dejal Marjan Zaletelj, vodja projekta drugi tir, je najpomembnejše ravno to, da čim prej pride do podpisa pogodbe za Glinščico zato, da se začne z deli že v prvi polovici leta.

Ogled kraja presenetila najdba

Pot do drugega tira je še dolga in polna kamenja, na njej pa je danes ministrico v odstopu presenetila celo najdba 120 tisoč leta starega nosoroga. "To gre verjetno za eno od treh doslej znanih vrst nosorogov iz pleistocena," je izpostavil Adrijan Košir, geološki nadzornik ZRC SAZU. Kot je še povedal, gre najverjetneje za vrsto, ki je živela na tem območju pred 120 tisoč leti ali prej.

Paleontologi in arheologi imajo sedaj 14 dni časa, da kosti izkopljejo in odstranijo. Če nadaljnjih nepredvidenih zapletov ne bo bi lahko z gradnjo predorov začeli julija, Bratuškova pa je ob tem še zagotovila, da neupravičenih aneksov v času njenega ministrovanja "na tem in ostalih projektih ni in jih ne bo".