Bratuškova poziva k čim širši rabi enotne vozovnice

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je danes ob predstavitvi enotne vozovnice pozvala k njeni čim širši rabi. Med vožnjo z vlakom iz Ljubljane v Medvode je izrazila veselje, da je enotna vozovnice vendarle zaživela. "Želim si, da bi jo uporabljalo čim več ljudi, ker to pomeni razbremenitev naših cest," je poudarila ministrica.

Enotna vozovnica je zaživela z začetkom junija, potniku pa zagotavlja, da se lahko na relaciji, za katero ima vozovnico, pelje z vsemi voznimi sredstvi in vsemi prevozniki. "Za zdaj je na voljo mesečna, od avgusta pa bo tudi dnevna," je ob njeni predstavitvi poudarila Bratuškova.

"Zavedam se, da iz marsikaterega konca Slovenije vožnja z vlakom traja dlje, kot bi si želeli, ampak tudi vse investicije v infrastrukturo bodo pripomogle k temu, da bo pot krajša. V zadnjem času večkrat omenjena pot iz Maribora v Ljubljano, ki bo zaživela od prihodnjega leta, ko bodo investicije končane, naj bi trajala 90 minut, to pa je že nekako primerljivo vožnji z avtom," je poudarila.

Več hitrih linij

Hkrati z enotno vozovnico je infrastrukturno ministrstvo v želji po čim večji rabi javnega potniškega prometa uvedlo tudi nove hitre linije, kar pomeni prevoz iz večjih mest v Ljubljano brez postankov. Po pojasnilih vodje službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko Bojana Žlendra gre za 82 povezav na dan, pri čemer je med drugim naštel direktne linije v Ljubljano iz Murske Sobote, Maribora, Celja, Slovenj Gradca, Novega mesta, Brežic, Kopra, Postojne, Nove Gorice, Idrije, Logatca in Jesenic.

Foto: STA Medtem pa ministrstvo zamuja z razpisom za koncesijo prevoznikom, ob čemer je Bratuškova dejala, da je bilo za to ob njenem prevzemu mandata zelo malo pripravljenega. Kot je pojasnila, bodo morali zato z zakonom obstoječe stanje podaljšati za dve leti, v vmesnem obdobju pa narediti razpis za koncesije od osem do 10 let.

Železnice uvajajo več novosti

Zakon bo šel po njenih napovedih konec tedna v javno obravnavo. Z njim bi določili upravljavca, v predlogu je to agencija. Po besedah ministrice je agencija sicer samostojen organ, je pa za vsako zadolženo kako ministrstvo.

Uvedbo enotne vozovnice je pozdravil tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki je vozovnico na liniji Ljubljana– Medvode danes preizkusil v družbi Bratuškove. "Vsaka olajšava za potnike je pridobitev tako za Slovenske železnice kot vse tiste, ki opravljamo obvezne gospodarske javne službe prevoze potnikov," je dejal.

Mes je še poudaril, da na železnicah uvajajo več novosti, med njimi je navedel možnost nakupa vozovnic prek spleta, nadgradnjo integrirane vozovnice, predvidoma do konca leta po njegovih besedah prihajajo še kartomati, kar pomeni, da bodo lahko potniki vozovnice na postajah kupovali brez blagajne. Z novim letom pa prihajajo tudi novi vlaki, je dodal.