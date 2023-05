Kot je po zasedanju povedal minister, so pogovori o spremembah nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost s komisijo "precej pestri".

"Evropska komisija je glede tega - to sem slišal tudi od preostalih kolegov - razmeroma toga. Ampak verjamem, da bomo v naslednjih tednih neki dogovor sklenili," je pojasnil. To sicer ne bo enako, kot če bi načrt na novo pripravili.

Boštjančič: Vlada ima bolj ali manj zvezane roke

Glede zamud Slovenije pri črpanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost je Boštjančič ponovil, da ima vlada bolj ali manj zvezane roke, zato se osredotočajo na izvajanje ukrepov, mejnikov in reform. To je namreč edini način, da do teh sredstev, čeprav z zamudo, Slovenija pride, je še povedal.

Vlada je sicer okvirni seznam ukrepov, ki jih bo zaradi zmanjšanja razpoložljivih nepovratnih sredstev umaknila iz načrta za okrevanje in odpornost, potrdila sredi marca.

Sloveniji manj nepovratnih sredstev, kot je bilo sprva predvideno

Po izračunih, ki jih je junija lani objavila Evropska komisija, bo lahko Slovenija do konca leta 2026 iz sklada za okrevanje ob 705 milijonih evrov povratnih evropskih sredstev izkoristila še 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev, ne 1,78 milijarde evrov, kot je bilo predvideno ob potrditvi načrta julija 2021.

Hkrati bo vlada načrt za okrevanje in odpornost dopolnila z ukrepi za uresničitev evropskega načrta REPowerEU, katerega namen je zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov in pospešitev zelenega prehoda.

Do zdaj je prejela 281 milijonov evrov, ki vključujejo prvo izplačilo v višini 50 milijonov evrov, tega je prejela pred enim mesecem, in 231 milijonov evrov predfinanciranja, ki ga je prejela septembra 2021.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis je po današnjem zasedanju finančnih ministrov EU kot bistveno poudaril, da izvajanje načrtov hitro napreduje. Vse ukrepe iz načrtov je treba namreč izvesti do leta 2026.

Do konca avgusta letos pa imajo članice čas, da zaprosijo za dodatna posojila iz sklada, ki so ostala nerazdeljena. Do zdaj so sporočile, da nameravajo zaprositi za dodatnih 148 milijard evrov posojil. Zdaj morajo zanje uradno zaprositi in podati posodobljene načrte, v katerih mora biti več investicij in reform, je povedal Dombrovskis.