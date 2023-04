Finančni ministri EU za nadaljnjo krepitev odpornosti evropskih bank

Na Švedskem, ki predseduje Svetu EU, so se danes zbrali finančni ministri članic unije, ki med drugim govorijo o nedavnih pretresih na tujih bančnih trgih. V okviru zasedanja evroskupine so ugotovili, da je evropski bančni sistem odporen, vendar pa je treba storiti še več. Zavzeli so se tudi za vzpostavitev unije kapitalskih trgov.

V ospredju zasedanja finančnih ministrov držav območja z evrom, na katerem so sodelovali tudi ministri tistih članic EU, ki evra nimajo, so bile nedavne težave dveh ameriških bank in švicarske banke Credit Suisse. Kot je povedal predsednik evroskupine Paschal Donohoe, je bila osrednja tema zasedanja hitrost, s katero se je vse skupaj odvilo.

"Ob priznavanju hitrosti teh zadnjih dogodkov so vsi ministri in drugi sodelujoči priznali, da naš bančni sistem ostaja odporen in stabilen," je dejal. Močna pravila in strog nadzor sta po njegovih besedah prva obrambna linija.

"Vendarle pa so nas zadnji dogodki spomnili na tisto, kar moramo še narediti. Zato smo govorili o tem, kako naš sistem še okrepiti," je še povedal Donohoe. Med drugim je treba okrepiti odpornost. To bi lahko dosegli s prenovo okvirja EU za upravljanje bančnih kriz in jamstva za vloge, ki se osredotoča na manjše in srednje velike banke. Predsednik evroskupine je pozdravil predlog Evropske komisije na tem področju, ki ga je predstavila sredi meseca.

K integraciji kapitalskih trgov pa so se v Stockholmu v skupni izjavi zavezali tudi predstavniki Evropskega parlamenta, Evropske komisije ter švedskega, španskega in belgijskega predsedstva Svetu EU.

Zagotovili so, da bodo upoštevali poziv voditeljev držav članic s konca marca in zakonodajno delo na področju unije kapitalskih trgov zaključili najkasneje do evropskih volitev sredi prihodnjega leta. Komisija je doslej predstavila že sedem predlogov, o katerih se parlament in Svet pogajata, še tri zakonodajne predloge pa bo predstavila v prihodnjih tednih, piše v izjavi.

Pobuda za unijo kapitalskih trgov, ki izhaja iz leta 2015, je namenjena vzpostavitvi dejanskega enotnega kapitalskega trga v EU, ki bi investitorjem in podjetjem omogočil dostop do vrste finančnih storitev in produktov, ne glede na njihovo velikost in lokacijo.

Ministri za finance in guvernerji centralnih bank članic, med njimi tudi minister Klemen Boštjančič in guverner Boštjan Vasle, medtem nadaljujejo dvodnevno neformalno zasedanje v Stockholmu. Razpravljajo o vlogi evropskih finančnih trgov pri financiranju prihodnje rasti, obnovi Ukrajine in vloga javnofinančnih politik za zagotavljanje stabilnosti.