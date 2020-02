Pobuda za postavitev doprsnega kipa Janezu Stanovniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je zapisal Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB), je bil Stanovnik, ki je umrl konec januarja, eden od ključnih Slovencev, ki so sooblikovali slovensko narodnoosvobodilno pot do svobode, zmage in oblikovanja slovenske državne identitete.

Kot je zapisal v obrazložitvi, je bil Janez Stanovnik - Tine dolgoletni predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, v zadnjem obdobju vse do svoje smrti pa njen častni predsednik.

Foto: STA

"Upoštevanja vredna so bila njegova prizadevanja, da je ZZB NOB Slovenije postal prepoznaven in cenjen del slovenske in tudi mednarodne civilne družbe. S svojim delom je pomembno zaznamoval slovensko zgodovino," je zapisal Križman.

Kot je še dodal, je bil Stanovnik član ene izmed ustanovnih skupin Osvobodilne fronte slovenskega naroda in do svojih zadnjih dni iskren zagovornik in tvoren izvajalec njenih temeljnih načel.

"Uveljavil se je na pomembnih družbenih področjih doma in v organizacijah mednarodne skupnosti. Ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja je deloval v vrhu slovenske politike," je še zapisal.

"V letu 2020, ko napredne države sveta slavijo prelomno, 75. obletnico osvoboditve izpod nacifašističnega terorja, predlagam, da se Janezu Stanovniku v čast, v Ljubljani, pri grobnici narodnih herojev (ali na drugi primerni lokaciji) postavi doprsni kip," je dodal.