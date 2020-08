Janez Stanovnik dobil svoj kip #foto

Stanovnik je v 98. letu starosti umrl 31. januarja. Bil je nosilec partizanske spomenice 1941, po drugi svetovni vojni pa delal v zvezni vladi, jugoslovanski diplomaciji in Združenih narodih. V času, ko je OZN vodil U Tant, je Stanovnik postal izvršni sekretar ekonomske komisije OZN za Evropo, kjer je ostal do upokojitve leta 1983. Ta funkcija je imela status generalnega podsekretarja OZN.

Krajši čas je bil tudi dekan ekonomske fakultete. Po službi v Združenih narodih se je sredi osemdesetih let vrnil v Slovenijo, piše STA.

V letih od 1984 do 1988 je bil član predsedstva Socialistične republike Slovenije, od 1988 do 1990 pa predsednik predsedstva SR Slovenije. Od leta 2003 do 2013 je bil predsednik ZZB NOB Slovenije, pozneje pa njen častni predsednik. Bil je tudi častni občan Ljubljane.

Foto: Peter Jančič

Nova častna meščana Gabi Čačinovič Vogrinčič in Jože Mencinger

Pred tem bo ob 18. uri na Kongresnem trgu prireditev, na kateri bodo slovesno počastili prejemnike letošnjih občinskih priznanj, tudi naziva častne meščanke in častnega meščana. To sta letos postala upokojena psihologinja Gabi Čačinovič Vogrinčič in ekonomist Jože Mencinger, piše STA.

Prejemnike občinskih priznanj, tudi nazivov častne meščanke in meščana, je ljubljanski mestni svet potrdil na seji 4. maja. Običajno priznanja podelijo na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu ob občinskem prazniku 9. maja, vendar je ta letos zaradi epidemije novega koronavirusa odpadla. Bodo pa prejemnike najvišjih priznanj Ljubljane za leto 2020 zato počastili na današnji prireditvi ob 18. uri na Kongresnem trgu, so sporočili iz občine.

Čačinovič Vogrinčičeva je po mnenju ljubljanskih mestnih svetnikov zaslužna za veliko dosežkov na področju razvoja izobraževanja za socialno delo in za razvoj konceptov socialnega dela tudi v povezavi z nekaterimi drugimi strokovnimi področji. Mencinger, po oceni občinske komisije eden najuglednejših slovenskih ekonomistov in dolgoletni rektor Univerze v Ljubljani, pa je s svojim delom v Sloveniji in tujini dodatno prispeval k utrditvi ugleda Ljubljanske univerze, so izbiri pojasnili v komisiji, piše STA-

Po slovesnosti bodo predstavniki občine v Valvasorjevem parku pri Grobnici narodnih herojev odkrili še doprsni kip dolgoletnega predsednika Janeza Stanovnika, še piše STA.