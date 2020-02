Z vojaškimi častmi slovo od Stanovnika na ljubljanskih Žalah

Na ljubljanskem pokopališču se bodo danes z vojaškimi častmi poslovili od nekdanjega predsednika predsedstva Socialistične republike Slovenije in Zveze združenj borcev za vrednote NOB Janeza Stanovnika. Pogreba se bo udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Od 10. do 12. ure bo v preddverju predsedniške palače še odprta žalna knjiga.

Stanovnik, ki je umrl v 98. letu starosti, je bil med vojno partizan, kasneje pa je deloval na številnih položajih, tudi v Združenih narodih. Ob osamosvajanju Slovenije je bil predsednik predsedstva in takrat se ga je prijel vzdevek oče naroda. Slovel je kot odličen retorik, v spominu pa bodo ostali tudi njegovi značilni košati beli brki, piše STA.

"Pomembna osebnost svojega časa"

Predsednik republike Borut Pahor je ob Stanovnikovi smrti zapisal, da bo ostal v spominu kot pomembna osebnost svojega časa. Predsednik DZ Dejan Židan je izpostavil njegovo zavzemanje za vrednote narodnoosvobodilnega boja. Nekdanji predsednik republike Milan Kučan pa je ocenil, da se je poslovil velik človek in ena najsvetlejših osebnosti njegove generacije.

Od Stanovnika se bodo po predhodnem soglasju svojcev poslovili z vojaškimi častmi, do česar je upravičen, ker je nosilec odlikovanja Zlati častni znak svobode Republike Slovenije, ki ga je prejel leta 2002, so za STA pojasnili v predsednikovem uradu. Na pogrebu bosta prisotna garda Slovenske vojske in policijski orkester.

Že v sredo so se Stanovniku z žalno sejo poklonili v mestnem svetu ljubljanske občine in Zvezi združenj borcev za vrednote NOB, še navaja STA.

Od leta 2003 do 2013 je bil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Odtlej je bil njen častni predsednik.



Stanovnik je bil po koncu druge svetovne vojne vodja kabineta Edvarda Kardelja, ki je bil takrat podpredsednik zvezne vlade in zunanji minister. Skupaj sta se tako leta 1947 udeležila tudi Pariške mirovne konference.



Leta 1952 je bil imenovan za ekonomskega svetnika stalne misije FLRJ pri sedežu OZN v New Yorku, kjer je kot nekdanji partizan užival veliko simpatij. Seznanil se je z vrhom ameriške ekonomske znanosti.



Po vrnitvi v Jugoslavijo leta 1956 se je posvetil ekonomiji, čeprav je bil od leta 1958 tudi zvezni poslanec. Postal je direktor Inštituta za mednarodno politiko in gospodarstvo v Beogradu.



V času, ko je OZN vodil U Tant, je Stanovnik postal izvršni sekretar ekonomske komisije OZN za Evropo, kjer je ostal do upokojitve leta 1983. Ta funkcija je imela status generalnega podsekretarja OZN.