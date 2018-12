Bomo po 11 letih le dočakali bel božič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V tem tednu bomo imeli eno samo vremensko fronto, to bo v četrtek, takrat bo temperatura blizu ničle in je možno, da bo padal dež ali sneg. Vendar količina padavin ne bo velika, tudi če bo zapadlo kaj snega, ga bo potem hitro pobralo," napoveduje vremenoslovec Brane Gregorčič.

Do četrtka bo še vztrajalo razmeroma hladno vreme, vsaj ob jutrih bodo temperature pod lediščem. Konec tedna se bo otoplilo, v soboto in nedeljo bodo namreč dnevne temperature med pet in deset stopinj Celzija. "Na predbožični večer bo temperatura nad pet stopinj," še dodaja.

Najbolj toplo bo prav od sobote do torka, potem se bodo temperature spet spustile.

Božič bo zelen, za novo leto "še ni za obupati"

Po podatkih agencije za okolje je bil večji del Slovenije za božič nazadnje pobeljen leta 2007. Pred štirimi leti je sneg zapadel takoj po božiču, snežna odeja je bila takrat debela četrt metra. To je bilo tudi zadnje silvestrovo, ko smo novo leto pričakali v snežnih razmerah.

Pred tem je bilo nekaj snega za novo leto leta 2011, pa tudi leta 2007, ko je zapadel prav za božič in se je obdržal do novega leta.

Na sneg za silvestrovo letos še lahko upamo. "Ni še za obupati, da ne bi bilo med božičem in novim letom morda kaj snega," dodaja Gregorčič.