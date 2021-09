Domnevne bombne nevarnosti v Kamniku ni več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kamniku ni več nevarnosti, so sporočili s policije, a okoliščine dogodka še preverjajo.

V Kamniku ni več nevarnosti, so sporočili s policije, a okoliščine dogodka še preverjajo. Foto: Ana Kovač

Trg prijateljstva v Kamniku je med tržnico, občino in policijsko postajo zavarovan s policijskim trakom ter zastražen s policisti. Zaradi domnevne nevarnosti bombe so iz bližnje šole in vrtca evakuirali otroke, je poročal spletni kamnik.info.