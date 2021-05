Raketni napadi in bombardiranje. Vojna tudi na ulicah. #foto

Izraelska vojska je sinoči okrepila napade na Gazo, zato je več sto ljudi zapustilo domove in se umaknilo proti severu. Tudi Hamas je zvečer znova raketiral jug Izraela, kjer so se zato oglasile sirene.

Napadi med Izraelom in Gazo so se ponoči stopnjevali. Prebivalci pripovedujejo o močnem bombardiranju. Tudi Hamas je zvečer znova raketiral jug Izraela, kjer so se zato oglasile sirene.

Vse več napetosti je tudi med mešanimi skupnostmi Judov in Arabcev v Izraelu, ki odpirajo še eno fronto v tem dolgem konfliktu med oboroženimi silami iz Gaze in izraelsko vojsko.

Vojna divja tudi na ulicah

Tuje agencije poročajo o številnih spopadih med civilnim prebivalstvom. V izraelskih mestih napadajo ljudi, uničujejo arabske trgovine, hotele, poslovne prostore in avtomobile. V Lodu, kjer so oblasti uvedle policijsko uro, so Arabci ubili eno osebo, eno huje ranili, na severu Izraela pa so sinoči izvedli več kot 150 aretacij.

Število žrtev spopada med izraelskim silami in palestinskim gibanjem Hamas je na območju Gaze preseglo sto, so sporočili z ministrstva za zdravje v tej palestinski enklavi. Na izraelski strani je umrlo sedem ljudi.

Umrlo že več kot sto ljudi, vpoklicani rezervisti

V Gazi so od ponedeljka umrli 103 ljudje, od tega je bilo 27 otrok, 580 ljudi je bilo ranjenih, je še sporočilo palestinsko ministrstvo.

Izrael je v četrtek vpoklical 9.000 dodatnih rezervistov, ki bodo morda del kopenske ofenzive na Gazo, od koder Hamas izstreljuje rakete na Izrael.