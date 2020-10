Bojana Beović po dnevu črnih rekordov: Številke bodo še naraščale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po oceni direktorja NIJZ Milana Kreka visoke številke okuženih z novim koronavirusom in bolnikih s covidom-19 v drugem valu epidemije niso nepričakovane.

Ker so se zavedali, da bo drugi val težak, so po Krekovih besedah tudi sprejeli ukrepe, ki so v nekaterih delih lahko tudi "preveč ostri". Da se bodo začeli poznati učinki ukrepov, ki začenjajo veljati v teh dneh, je sicer treba še počakati, je še dejal Krek za STA. Toda če ne bi sprejeli že nekaj časa veljavnih ukrepov, bi bilo po Krekovih besedah še slabše.

Strokovna skupina ne razmišlja o dodatnih ukrepih

Tudi vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je za Radio Slovenija dejala, da je visoke številke ne presenečajo, saj da je tak potek neizogiben, če vemo, kako se bolezen širi. "Številke bodo naraščale. Vprašanje je, ali ne bomo ob tako visokem številu pozitivnih testov spremenili načina testiranja, saj je takšno delo nemogoče, podatke o gibanju epidemije pa dobimo že iz podatka, koliko ljudi je sprejetih v bolnišnico," je dejala. Pojasnila je še, da strokovna skupina ne razmišlja o dodatnih ukrepih, saj bi že ti, ki so v veljavi zdaj, morali učinkovati.

Tudi vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je za STA pojasnil, da vlada za zdaj ni prejela nobenega dodatnega predloga strokovne skupine in da ta konec tedna ne pričakuje sprejemanja dodatnih ukrepov.

V Sloveniji je bilo sicer v petek potrjenih skoraj 2000 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je 19 bolnikov s covidom-19, v bolnišnicah pa se jih zdravi 449, od tega 63 na intenzivni negi. Pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh je pri 621.