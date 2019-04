Bodo vojaki rešili kadrovski manjko v policiji? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prihodnjih treh letih bo zaradi starosti nad 45 let moralo sleči uniformo 178 vojakov. Vendar pa se delovno mesto zanje ponuja tako rekoč samo od sebe, in sicer v policiji in zaporih.

Država bi s takšno premestitvijo, ki bi jo morala izpeljati tri ministrstva, pravosodno, notranje in obrambno, pridobila trojno zmago. Kadrovski primanjkljaj med pravosodnimi pazniki in policisti bi lahko vsaj zmanjšali, če že ne popolnoma odpravili, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Usklajevanja med ministrstvi že intenzivno potekajo. Ker niso redno zaposleni, vojakom ni omogočeno prosto gibanje znotraj javnega sektorja. V zadnjih mesecih so že uskladili problem plačnih razredov, tako da bi vojaki pri zamenjavi službe obdržali prigarana napredovanja in plače, ki so že zdaj borne.