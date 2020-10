Bodo šole tudi po počitnicah ostale zaprte?

Učenci in dijaki so ta teden na počitnicah. Ali se bodo v prihodnjih dneh vrnili v šolske klopi in v kakšnem obsegu, bo znano konec tedna. Glede na epidemiološko situacijo je vrnitev šolarjev v klopi malo verjetna. V Združenju ravnateljic in ravnateljev se zavzemajo za podaljšanje počitnic še za en teden. "Pouk na daljavo vsekakor ne more ustrezno nadomestiti običajnega pouka," pravi ravnatelj in predsednik združenja Gregor Pečan.

Epidemija novega koronavirusa je močno posegla tudi na področje izobraževanja. Sredi marca, ko smo v Sloveniji ustavili javno življenje, so se za dva meseca zaprle tudi šole, pouk pa je potekal na daljavo.

Počitniški teden bo ključen

Foto: Matej Leskovšek Ker se je epidemiološka situacija v Sloveniji v zadnjih tednih močno poslabšala, iz dneva v dan pa beležimo rekorde pri številu okužb, je vlada sprejela nove ukrepe za zajezitev virusa.

Od 19. oktobra se tako učenci osnovnih šol od 6. razreda naprej že šolajo na domu. To velja tudi za dijake v srednjih šolah in študente na fakultetah. Ta teden, ko so sicer osnovnošolci in dijaki na počitnicah, so vse osnovne in srednje šole ter vrtci ostali zaprti. Prav tako so se zaprli študentski in dijaški domovi.

Ker so ta teden v veljavo stopili tudi nekateri drugi ukrepi za zamejevanje epidemije, npr. omejitev pri prehajanju občinskih meja, pristojni upajo, da se bo število prenosov okužb zmanjšalo.

Odločitev o tem, kako naprej, znana do konca tedna

Ali se bo pouk prihodnji teden v šoli nadaljeval za vse učence, le nekatere ali pa za nikogar, še ni znano. Z ministrstva za šolstvo so nam odgovorili, da bo odločitev o tem, kako naprej po počitnicah, znana do konca tedna. Jutri bo o tem na seji govorila tudi vlada. Nekatere šole so staršem in učencem po naših podatkih že poslale elektronsko pošto z navodili, kako bo potekal pouk na daljavo, če bodo učenci (tudi od prvega do petega razreda) ostali doma.

Ravnatelji bi počitnice podaljšali za en teden

Da odločitve o tem, kako naprej, še ni, pritrjujejo tudi v Združenju ravnateljic in ravnateljev. Kot nam je povedal ravnatelj in predsednik združenja Gregor Pečan, bo to znano v prihodnjih dneh. Združenje se po njegovih besedah zavzema za podaljšanje jesenskih počitnic za en teden. "Dneve bi lahko nadomestili na več načinov: z delovnimi sobotami, ko bi izvajali dneve dejavnosti (športne, kulturne, naravoslovne dneve ...), konec junija ... Vsekakor v času po koncu epidemije," pojasnjuje.

Foto: Getty Images

"Pouk na daljavo ne more nadomestiti običajnega pouka"

Pečan pravi, da se je ob drugem zaprtju šol pokazalo, da so učitelji in z njimi šole bolje pripravljeni, kot spomladi, še vedno pa obstajajo sistemske - infrastrukturne omejitve, ki zavirajo delovanje. "Pouk na daljavo vsekakor ne more ustrezno nadomestiti običajnega pouka," meni.

Težave s spletnimi učilnicami in hekerski napadi

Pri šolanju na daljavo, na katerega so učenci od 6. razreda naprej in dijaki prešli minuli teden, je prihajalo do nekaterih težav. Šolarji so imele težave s sistemom prijave in z delovanjem spletnih učilnic, za del težav pa so bili odgovorni hekerski napadi. Na ministrstvu in Arnesu, ki skrbi za to omrežje, so pojasnili, da je sistem stabilen in bo deloval tudi v primeru, če bi na šolanje od doma prešli vsi otroci, tudi med prvim in petim razredom.