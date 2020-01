Bodo po slovenske vojake v Irak poslali vladni falcon? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub drugačnim napovedim ministra za obrambo Karla Erjavca se slovenski vojaki v sredo niso umaknili iz Iraka. Odločitev o začasnem umiku je obrambno ministrstvo sprejelo po iranskih raketnih napadih, katerih tarča je bila tudi vojaška baza v Erbilu, kjer je na misiji mednarodne koalicije proti Islamski državi šest slovenskih vojakov. Sprva so na obrambnem ministrstvu načrtovali, da se bodo slovenski vojaki iz Iraka umaknili skupaj z nemškimi, a se Berlin za umik svojih vojakov iz Erbila ni odločil.

Na ministrstvu za obrambo danes pojasnjujejo, da je Nemčija spremenila svojo odločitev in da nemški vojaki tudi po nedavnih iranskih raketnih napadih ostajajo v Erbilu na severu Iraka. Slovenija bo na drugi strani v skladu s prvotnimi napovedmi izvedla umik vojakov, saj se tretjemu kontingentu Slovenske vojske prvega februarja izteče mandat na misiji in je takrat predvidena rotacija.

Po vojake bi lahko šli tudi s falconom

Kot je v sredo popoldne pojasnil obrambni minister Karl Erjavec, pri tem ne gre za dokončen umik z mednarodne misije proti Islamski državi, ampak so se za začasno evakuacijo slovenskih vojakov umaknili iz varnostnih razlogov. Na kakšen način in kdaj se bodo iz Iraka v tretjo varno državo oziroma v domovino vrnili naši vojaki, za zdaj še ni znano.

Slovenski vojaki se bodo začasno umaknili iz Erbila, kako in kdaj, pa še ni znano. Na fotografiji obrambni minister Karl Erjavec. Foto: STA

Poveljstvo sil Slovenske vojske trenutno razmišlja o več možnostih, v igri je tudi rešitev, da bi po vojake poslali vladno letalo falcon. Ob tem na pristojnem ministrstvu zagotavljajo, da je šest slovenskih vojakov trenutno na varnem, poudarjajo pa, da je odločitev o tem, kdaj in kako bo prišlo do umika, povezana tudi s tem, ali bo danes zračni prostor nad Irakom spet odprt.

Kaj je glede umika vojakov v sredo sporočila Nemčija?

Nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je po iranskih napadih na vojaški oporišči v Erbilu in Al Asadu v Iraku v sredo dopoldne za ARD povedala, da nemška zvezna vlada preverja možnosti glede delnega umika nemških vojakov, ki so nameščeni v Erbilu. "Ko gre za delni umik, gre za tiste vojake, ki usposabljajo iraške varnostne sile in ki tega ta trenutek tako ali tako ne morejo izvajati," je poudarila nemška obrambna ministrica.

Nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je v sredo dopoldne izjavila, da nemška vlada razmišlja o možnosti delnega umika nemških vojakov iz Erbila. Foto: Reuters

Ob tem je povedala, da bodo odločitev o delnem umiku nemških vojakov sprejeli z mednarodnimi partnerji. V Erbilu je trenutno več kot sto nemških vojakov, ki v iranskih raketnih napadih niso bili poškodovani. Na drugi strani je Nemčija tako kot nekatere druge države že v torek umaknila četrtino od približno 120 vojakov iz južnega Iraka v Jordanijo in Kuvajt. ARD je ob tem poročala, da je nemška vojska razmere na severu Iraka, torej v iraškem Kurdistanu, kamor sodi tudi Erbil, pred iranskimi napadi ocenjevala kot varne.