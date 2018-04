Bodo pametne vasi ključne za razvoj podeželja? #video

Violeta Bulc, evropska komisarka za promet in Franc Bogovič, evropski poslanec stranke SLS, o pametnih vaseh; video Planet TV

Pametne vasi se imenujejo zato, ker naj bi njihovi prebivalci uporabljali digitalne tehnologije povsod, kjer bi bilo to primerno, pa tudi zaradi ustvarjanja priložnosti za sodelovanje in povezovanje, je med drugim zapisano v publikaciji Evropske mreže za razvoj podeželja.

Da podeželje ne bi zaostalo

"Spremembe okoli nas so zelo hitre in na te spremembe se je treba odzivati," je povedal Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je bil z Violeto Bulc, evropsko komisarko za promet, gostitelj konference o pametnih vaseh.

Ko se je v pametnih mestih razvila že cela vrsta prijemov, s katerimi vključujejo sodobne trende in izkoriščajo prednosti digitalizacije, so v želji, da podeželje ne doživi novega razvojnega zaostanka, želeli to pobudo prenesti tudi tja, je povedal Bogović.

Kot pravi Bogovič, je bilo kje najprej izraženo tudi začudenje nad projektom, kar pa se je spremenilo ob naštevanju primerov dobre prakse iz okolice.

Bogovič je omenil robote za molžo krav, digitalne sortirnice za sortiranje sadja, 170 robotov v podjetju KLS v Lučah in platformo Sopotnik, ki se v Sloveniji razvija za prevoz ljudi.

Pametne vasi bodo energetsko samozadostne

Pomembni so primeri na področju energetike, kot je Suncontract, ki so ga uradno zagnali na konferenci. Ta je eden izmed podpornih stebrov razvoja pametnih vasi prihodnosti, ki bodo mobilno povezane in energetsko samozadostne.

Platforma posameznikom omogoča neposredno medsebojno trgovanje z električno energijo.

"Lastniki domov se lahko zdaj rešijo okovov tradicionalnih monopolov v energetskem trgu, ki proizvajajo in upravljajo omrežja. Ta revolucionaren poslovni model omogoča direktno izmenjavo elektrike s katerokoli osebo. In to na preprost način," je povedal Miha Cuznar iz SunContracta.

Od "nore ideje" do podpisa deklaracije, ki vključuje koncept pametnih vasi

Koncept o pametnih vaseh je bil po besedah evropske komisarke za promet Violete Bulc pred nedavnim samo vizija, morda nora ideja, zato jo veseli, da prav danes na Bledu ta iniciativa postaja realnost.

"Predvsem vidimo priložnost v novih mobilnih storitvah, ki uporabljajo nove tehnologije, kar pomeni, da se bo lahko na podeželje vrnil tudi javni promet, da se bodo lahko oblikovale storitve, vezane na povpraševanje," meni Violeta Bulc, evropska komisarka za promet. Foto: Metka Prezelj

"Pokazali smo, da se morajo sodobni izzivi in družbe nagovarjati hkrati v sodelovanju z različnimi institucijami, z različnimi portfelji. In če se vprašate, kaj ima promet s pametnimi vasmi, je seveda sporočilo popolnoma jasno – brez povezanosti, brez fizične infrastrukture, brez sodobne mobilnosti ni napredka ne v mestih ne na podeželju." je povedala Bulčeva.

Podpis Blejske deklaracije, ki vključuje poslovne modele za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. #EU4SmartVillages #EPSLO #EUdialogues pic.twitter.com/iU3AWasbvy — Evropski parlament (@EP_Slovenija) 13 April 2018

Ključna je povezljivost

Foto: Metka Prezelj Enega od panelov, na katerem so govorci razpravljali o različnih ukrepih za razvoj podeželja, je vodil tudi evropski komisar za razvoj agrikulture in podeželja Phil Hogan.

"Beseda, ki povzame vse, kar želimo s konceptom narediti, je povezljivost. Pa naj gre za digitalno, za transport, vse različne storitve, ki so potrebne," je povedal Hogan.

Kot komisar za razvoj podeželja bo v naslednjih programih za razvoj podeželja vztrajal, da bodo države članice ta koncept v načrtih za razvoj obravnavale prednostno.

"Vsaka država bo imela priložnost predstaviti CAP strateški načrt in v tem načrtu bodo številni cilji, ki jih bo treba doseči. Eden od njih je tudi načrt, kako razviti sistem ukrepov za razvoj podeželja," je povedal Hogan.

Dodal je, da se veseli predlogov Slovenije, ki jih bo morala Evropska komisija potrditi.

"In če bi imela katera od drugih držav željo, da bi predstavila svoj načrt, pa ta ne bo vseboval ukrepov za pomoč ljudem na podeželju, načrt ne bo odobren. Zelo pomembno je, da se danes vsi osredotočimo na to vprašanje, ker bo v letih 2020/2021 zelo pomembno," je bil odločen Hogan.

Pozdravil je Blejsko deklaracijo, ki je bila danes podpisana, in dodal, da je velik prispevek k prihodnosti politike razvoja podeželja.

Signature of the Bled Declaration for Smart Villages - a great contribution to the #FutureofCAP 👍 🇪🇺🇸🇮 pic.twitter.com/pbkugohXq6 — Phil Hogan (@PhilHoganEU) 13 April 2018

Cerar: Do leta 2020 razvoju podeželja namenjenih 1,1 milijarde evrov

Na konferenci je spregovoril tudi premier v odstopu Miro Cerar. Slovenija po njegovem že danes sledi ciljem koncepta pametnih vasi, tako v okviru obstoječe kmetijske kot kohezijske politike.

Naša država sredstva namenja izgradnji širokopasovnih omrežij na podeželju, spodbujanju socialne vključenosti, zmanjšanju revščine in gospodarskemu razvoju podeželskih območjih ter razvoju kmetij in podjetij. Zgolj v programu razvoja podeželja je do leta 2020 za razvoj podeželjskih območij pri nas namenjenih 1,1 milijarde evrov.

Cerar se je dotaknil tudi prihodnjega evropskega finančnega okvira, predlog bo Bruselj objavil maja. Slovenija po njegovih besedah pozdravlja ambiciozen in v prihodnost naravnan proračun, ki bo ustrezno naslovil stare in nove izzive, s katerimi se srečujemo.

"Treba je ohraniti zdravo pamet"

"Ne sme se pozabiti na pomen dveh ključnih politik: kohezijske in skupne kmetijske. Pri tem mora politika razvoja podeželja tudi v prihodnje ostati ključni steber kmetijske politike," je poudaril Cerar in dodal, da za pameten razvoj države potrebujemo človeka in sodobne tehnologije, a je treba ohraniti zdravo pamet in človeka v središču pozornosti.