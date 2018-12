Bodo dodatki iz minimalne plače izločeni šele leta 2020?

V koaliciji so po navedbah poslanca LMŠ Aljaža Kovačiča v zadnjih dneh potekale intenzivne razprave, tudi s predstavniki gospodarstva, dvakrat je bil predlog na Ekonomsko-socialnem svetu. Koalicija je po njegovih besedah enotna vložila dopolnila k zakonu, s katerimi bi določili, da dodatke iz minimalne plače izločijo šele s 1. januarjem 2020 in ne že s 1. januarjem 2019, kot predvideva prvotni predlog. Gre za dodatek za posebne pogoje dela, plačilo za delovno in poslovno uspešnost in dodatek za delovno dobo.

Z drugim dopolnilom so predvideli spremembo formule za izračun plače, in sicer tako, da bi bila omejena tako navzgor kot navzdol oz. najmanj 20 in največ 40 odstotkov nad preračunanimi minimalnimi življenjskimi stroški.

Poslanci Levice, ki je tudi pripravila prvotni predlog zakona, so temu dopolnilu koalicije nasprotovali. Pri glasovanju o zamiku izločitve dodatkov so bili vzdržani. Kljub temu pa so na koncu preoblikovan predlog zakona v celoti podprli.

Tako oblikovan predlog bo pred poslanci na četrtkovi izredni seji.