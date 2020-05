Bodo čakalne vrste pomagali reševati zasebniki?

Kot je Gantar dejal v današnji oddaji Studio ob 17-ih na Radiu Slovenija, bi bilo plačevanje nerealiziranega programa, ki se zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom v večji meri ni izvajal, nezakonito, prav tako presežka denarja za to ni, navaja STA.

Bolnišnice so privarčevale pri materialih in bile kadrovsko razbremenjene

"Zavedamo se, da imajo bolnišnice določene fiksne stroške, nekaj pa so lahko privarčevale pri materialnih stroških," je prepričan. Poleg tega je bil del kadra razbremenjen, zato Gantar računa na razumevanje vseh ekip, da bodo določen obseg dela poskušale nadoknaditi za bolnike, ki to potrebujejo, še piše STA.

Bodo podaljšali delovnik?

Na vprašanje, ali na ministrstvu morda pripravljajo navodila za bolnišnice in druge zdravstvene zavode, kako bi lahko nadoknadili izpad programa in povečali obseg dela, je minister odvrnil posredno. "Direktorji se bodo morali odločati in ravnati v skladu s svojim načinom vodenja, s svojimi pooblastili," je dejal in dodal, da obstaja več načinov, tudi podaljševanje delovnika vsaj v določenih segmentih, poroča STA.

Bodo čakalne vrste pomagali krajšati zasebniki?

Spomnil je, da so dolge čakalne dobe že večletna težava. "Prepričan sem, da bomo brez vključevanja vseh, ki lahko opravljajo storitve, in nekateri so pri tem morda malo bolj fleksibilni, težko prišli na zeleno vejo, kar zadeva čakajoče," je Gantar odvrnil na vprašanje, ali morda razmišljajo o vključevanju zasebnih zdravnikov pri skrajševanju čakalnih vrst, še navaja STA.

Foto: STA

Gantar se je odzval tudi na opozorila s terena, da po bolnišnicah ni enotne prakse pri izplačilu dodatkov k plačam. Spomnil je, da gre za dva dodatka: prvi je skladno s kolektivno pogodbo v višini 65 odstotkov osnovne plače, drugi pa je na podlagi protikoronskega paketa v višini 35 odstotkov.

Zdravstvenim zavodom so tako dali navodila, da zaposlene razporedijo glede na njihovo dejansko izpostavljenost nevarnosti okužbe in obremenjenost. "Glede na to, da je bilo delo v veliki meri omejeno, precej zaposlenih ni bilo izpostavljenih ali dodatno obremenjenih," je menil. Po njegovih besedah bi bil enak dodatek zato nepravičen. Takšna je bila tudi razlaga komisije za razlago kolektivne pogodbe, ki je zavrnila idejo, da bi vsem, ki so delali, pripadal 65-odstotni dodatek, je po pisanju STA opomnil Gantar.

"Proračun ni vreča brez dna"

Od bolnišnic so na ministrstvu zahtevali izračune, ki pa so jih začeli zavračati. Dogajalo se je namreč, da je bolnišnica, ki "ni videla bolnika z boleznijo covid-19, imela trikrat večjo zahtevo kot na primer tista, ki se je z njimi aktivno ukvarjala". Kot je zagotovil minister, to poskušajo razrešiti. "Če bi vsi dobili dodatek, bi to stalo 42 milijonov evrov, kar je znatno preveč. Želimo biti pošteni. Treba pa je razumeti, da proračun ni vreča brez dna," je opozoril. Opomnil je še, da lahko finančnega ministra in preostale kolege v lahko prepričuje na temelju natančnih podatkov, ki pa jih za zdaj še ni, še poroča STA.