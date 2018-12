Kako dolgo bo Andrej Šiško še v priporu?

Njegov odvetnik Viktor Osim je za Siol.net povedal, da je danes na Okrožno sodišče v Mariboru vložil ugovor zoper obtožnico, v kateri Šišku očitajo ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve.

"Kar je počel Šiško, ni kaznivo dejanje, ampak provokacija. To je tudi javno trdil," je pojasnil mariborski odvetnik.

Pritožil se je tudi na odločitev zunajrazpravnega senata mariborskega sodišča, ki je Šišku zaradi ponovitvene nevarnosti v teh dneh podaljšalo pripor. To je naredilo, tik preden bi se ta uradno iztekel, saj je tožilstvo pohitelo in vložilo obtožnico.

Tako o ugovoru zoper obtožnico kot o pritožbi zoper podaljšanje pripora bo sodišče odločalo prihodnji teden, je napovedal Osim.

Cerarju grozil s staro ljudsko pravdo

Kot je znano, je v začetku novembra vrhovno sodišče zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti, s katero se je pritožil na sklep o odreditvi pripora. V postopku odločanja je s svojim mnenjem sodelovala zdaj že nekdanja vrhovna državna tožilka Barbara Brezigar. Predlagala je izpustitev Šiška iz pripora in vrnitev zadeve v ponovno odločanje.

Odločitev je močno odmevala v pravosodnih vrstah, saj se je v preiskavi znašel donedavni funkcionar podmladka SDS Matej Lesjak. Ker je bila Brezigarjeva vso kariero tesno povezana s stranko SDS in slovensko desnico, so nekateri menili, da bi se morala izločiti iz sodelovanja v tem postopku, vendar je vrhovno državno tožilstvo presodilo, da za to ni razlogov. Mnenje v zadevi Šiško je bilo njeno zadnje pred odhodom v pokoj.

Predsednik zunajparlamentarne stranke Gibanje Zedinjena Slovenija je tako v priporu preživel celotno predvolilno kampanjo na lokalnih volitvah, v kateri se je potegoval za župana Maribora. Po vložitvi obtožnice lahko zunajrazpravni senat pripor podaljšuje dve leti.

Obtožnica, ki jo je tožilstvo vložilo na sodišče prejšnji teden, se nanaša tudi na že omenjenega Mateja Lesjaka, ki čaka na sojenje na prostosti. Zagovarjati se bo moral zaradi pomoči pri kaznivem dejanju ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, saj naj bi novačil nekaj posameznikov, ki so se udeležili postroja Štajerske varde.

Šišku grozi do pet let zapora. Tožilstvo vztraja, da je Šiško med 11. januarjem lani in 5. septembrom letos pozival in ščuval k spremembi ustavne ureditve ter strmoglavljenju državnih organov, ko je na več posnetkih, ki jih je objavljal na spletu, govoril o ogroženosti Slovenije, policijo in vojsko označil za nesposobni varovanja države, pozival k ustanovitvi nezakonitih oblik oboroženih sil v obliki deželnih vard in tedanjemu predsedniku vlade Miru Cerarju grozil, da se mu bo zgodila stara ljudska pravda kramola (nasilni upor).

Junija lani je v Lesičnem - po mnenju tožilstva v nasprotju s slovensko ustavo - ustanovil "deželo Štajersko", septembra letos pa je ob pomoči Lesjaka pri Apačah protiustavno ustanovil še Štajersko vardo.