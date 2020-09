Bo vlada danes sprejela nova ukrepe v zvezi s covid-19?

V Sloveniji so v torek potrdili rekordnih 79 okužb z novim koronavirusom, pri čemer so opravili tudi rekordnih 2560 testov. Kacin je visoke številke pripisal polnemu delovanju šol in gospodarstva. Kljub več potrjenim okužbam v šolstvu in karantenskih odločbah za več razredov je zanikal govorice o pripravah šol na uvedbo modela C oz. zapiranje šol. "Šole delujejo še naprej tako, kot se je pouk začel," je zatrdil, piše STA.

Sestala se je krizna skupina vlade

Zaradi rekordnega števila potrjenih okužb se je v sredo sestala tudi krizna skupina vlade. Seznanila se je z napovedmi gibanja okužb v prihodnjem obdobju in ocenami, kdaj bi morali biti pripravljeni na odprtje naslednje bolnišnice z oddelkom za bolnike s covidom-19. Novih ukrepov za omejevanje širjenja okužbe za zdaj ne načrtujejo, je Kacin sporočil po sestanku. Več predstavnikov vlade in stroke pa je prebivalce pozvalo k spoštovanju obstoječih ukrepov.

Nič še ni dorečenega niti o tem, ali bi bilo treba sosednji Avstrijo in Madžarsko, kjer število okužb še naprej narašča, uvrstiti na rdeči seznam. Je pa strokovna svetovalna skupina za covid-19 vladi v sredo predlagala skrajšanje trajanja karanten s sedanjih 14 na 10 dni, še piše STA.