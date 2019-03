Bo ureditev homeopatskega zdravljenja zanimala ministra Šabedra? #video

In to v razmerah, ko zdravstvo divja proti dnu, zdravniki družinske medicine, prva vez z bolniki, pa dajejo odpovedi. Ker preobremenjeni svojega poslanstva ne zmorejo opravljati, kot je prav za bolnike in zanje same. Ljudje zato na vse načine iščejo pot do zdravja po svoje, tudi s homeopatijo.

Zdravnica homeopatinja Vesna Gorjanc sočustvuje s svojimi kolegi zdravniki, ki delajo v javnem zdravstvu. "Ker je v Sloveniji ogromno dobrih zdravnikov, ki pa žal ne zmorejo tega tempa, da bi se bolniku res posvetili. Jaz sem zelo srečna, da lahko delam tako, da si za bolnika vzamem čas," je priznala Gorjančeva.

Edini ne priznavamo komplementarnosti

V Sloveniji edini v Evropi ne priznavamo komplementarnosti. Priznali smo sicer, da zdravniki lahko zdravijo s homeopatijo, vendar ne v isti zdravniški ambulanti. Medtem ko v tujini združujejo obe praksi, pri nas tak zdravnik ostane brez licence. Zato jih od stoterice, ki imajo pravo izobrazbo, v homeopatskih ambulantah dela komaj deset.

Homeopatska zdravila krepijo organizem, da vzpostavi ravnovesje, ki je ob bolezni običajno porušeno. Uspešna so pri kroničnih in akutnih boleznih. Pri nas so v lekarnah prisotna od leta 2011, registriranih jih je 90. "Najpogostejši uporabniki so mame z otroki, ljudje z višjo izobrazbo, ljudje, ki imajo dolgoletne kronične težave, pa bi jih radi lajšali še na komplementaren način," je povedala Alenka Andjelić Dolžan, predsednica Sekcije za homeopatijo.

Homeopati človeka obravnavajo kot celoto

Dobiti jih je mogoče zgolj samoplačniško, ker zdravnik ne sme predpisati recepta, četudi si bolnik takšnega zdravljenja želi. "Pri svojem delu bolnika vedno prosim, da mi prinese izvide, tudi zato, da mu lahko realno povem, kaj lahko pričakuje od zdravljenja s homeopatijo," je pojasnila Gorjančeva.

Homeopati človeka obravnavajo kot celoto in si zanj vzamejo čas, je dodala Gorjančeva, zato vidi številne možnosti sodelovanja z uradno medicino.

Obljubljenega zakona o dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih metodah zdravljenja še nimamo. Morda bo to zanimalo novega ministra Šabedra?