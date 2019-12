Bo državljan K prekrižal načrte Bratuškovi in Korošcem? #video

Pod praznično jelko Vili Kovačič najbrž ne bo pustil lepega darilca za infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Kovačič zbira podpise proti poroštvenemu zakonu za drugi tir in tretjo razvojno os

Kovačič namreč zbira podpise proti poroštvenemu zakonu o drugem tiru in delu tretje razvojne osi, saj je ta po njegovem mnenju neustaven. "Zakon ne more hkrati veljati za dve poroštvi, za popolnoma različne projekte in koristnike tega poroštva, se pravi za 2TDK in Dars," je menil Kovačič.

Vili Kovačič zbira podpise proti poroštvenemu zakonu o drugem tiru in delu tretje razvojne osi, saj je ta po njegovem mnenju neustaven. Foto: STA

Državljan K je na ustavno sodišče že poslal ustavno pritožbo, hkrati pa računa tudi na veto državnega sveta, s katerim bi zakonu o poroštvu zaprli vrata. Podpise mora tokrat zbrati do konca jutrišnjega dne. "To je navadna prevara. Od 25. decembra do 2. januarja ne sme biti po zakonu nobenih referendumskih aktivnosti. Jaz imam to napisano v ustavni pritožbi, ampak kljub temu je ta zadeva padla v ta termin," je poudaril Kovačič.

"Korošci imamo dovolj čakanja"

Ob tem dodaja, da ne nasprotuje cesti na Koroško, a po njegovih besedah obstajajo boljše alternative. Medtem mu dva tisoč Korošcev, ki se po luknjastih cestah vsak dan v službo vozijo več kot dve uri, sporoča, naj neha zganjati cirkus. "Korošci imamo dovolj čakanja. 15 let je trajalo, da so v državi pripravljeni pogoji, da se bo gradnja lahko začela, in zelo smo razočarani nad pobudo Vilija Kovačiča," je povedal koordinator Mladinske iniciative za tretjo razvojno os Aljaž Verhovnik.

Premik pri infrastrukturnih projektih napoveduje tudi premier Marjan Šarec, Korošci pa poudarjajo, da so se tudi z njihovim denarjem v preteklosti gradile slovenske avtoceste. "Zdaj smo na vrsti mi," je poudaril Verhovnik. A Kovačič vladi in ministrici očita, da ne želita prisluhniti niti stroki. "Da ministrica sama reče, da ne ve, katera trasa je optimalna, je katastrofa," je dejal Kovačič, ki se pritožuje, da nima več podpore političnih strank in medijev.