Bloger si je želel, da bi bilo poleta z Adrio čim prej konec #video

V Hollywoodu skoraj ni zvezdnika, ki poleg vrste najdražjih avtomobilov ne bi imel tudi zasebnega letala, ki mu ponuja popolno zasebnost in predvsem udobje. A to naj bi bilo pri Slovencih na drugem mestu, saj prednost še vedno dajemo ceni, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

"Cena je tista, ki pogojuje, ali bomo šli na neke počitnice ali pa bomo spremenili destinacijo," je dejala Vanja Ogrizek, vodja klasičnega marketinga pri podjetju Nomago. Zaradi cene je marsikdo pripravljen spregledati neudobne sedeže, preozek prostor za noge in skromen obrok na letalu, a ne bloger in svetovalec za potovanja Ben Schlappig, za katerim je že 400 tisoč preletenih milj.

"Obožujem potovanje, kar ne pomeni, da ne maram destinacije. Rad grem tja, kamor poskušam priti, ampak resnično mi je všeč pot," je dejal Schlappig. Kot pravi, si je pri vožnji s slovenskim prevoznikom želel, da bi se ta čim prej končala. Tokrat je bilo zanj prvič, da je naletel na zaprta vrata letala, neprijazno osebje in polomljen sedež.

Adria Airways' Response To My Bad Flight Explains Everything https://t.co/Pi58AuzOtd pic.twitter.com/CuE38glN1X

Z Adrie Airways pojasnjujejo, da je stevardesa potnike pozdravila v slovenščini in da je Schlappig verjetno ni razumel ter da je bil nov sedež že pred časom naročen, a ga še niso prejeli.

Schlappiga sta motila tudi premalo prostora pri nogah in letalska hrana. Nad to ni navdušen niti evropski poslanec Igor Šoltes, ki leti najmanj dvakrat na teden, običajno v ekonomskem razredu, redko v poslovnem.

Adria CRJ900 Business Class: Was It Any Better? https://t.co/EegdhDKbdI pic.twitter.com/tOPQBEeZI8