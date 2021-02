Bled čaka velika sprememba: graditi naj bi začeli septembra

Vlada je odločila, da je projekt gradnje blejske južne obvoznice prostorska ureditev državnega pomena. "S to odločitvijo je narejen korak naprej k izgradnji blejske obvoznice, ki jo čakamo več deset let," je na Twitterju zapisal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Gradnja naj bi se začela septembra, je napovedal.

Kot so na ministrstvu za infrastrukturo pojasnili v obrazložitvi predloga, je zaradi pomena blejske obvoznice, ki bo v dolžini 3,3 kilometra potekala med krožiščem na Ljubljanski cesti in priključkom na obstoječo regionalno cesto za Pristavo na koncu Bleda, za območje vse države nujno, da se postopki, potrebni do začetka gradnje, pospešijo.

Gradnja se bo izvajala v najmanj dveh etapah

"Menimo, da je nujno prenesti postopke na raven države, s čimer se bo razbremenilo lokalno skupnost pri uresničevanju korakov do pridobitve gradbenega dovoljenja," so poudarili na ministrstvu. Sprememba že sprejete prostorske ureditve iz lokalne v državno ne bo imela finančnih posledic, saj je izvedba več kot 27 milijonov evrov vrednega projekta že v pristojnosti države. Od leta 1996 je bilo za financiranje izdelave prostorske in projektne dokumentacije in odkupov zemljišč porabljenih skupaj 3,6 milijona evrov, piše STA.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja bo treba zagotoviti sredstva za odkup še preostalih neodkupljenih zemljišč in sredstva za dopolnitev projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, in sicer 400 tisoč evrov letos ter 150 tisoč evrov prihodnje leto, gradnja se bo namreč izvajala v najmanj dveh sklenjenih etapah.

Obstoječa cesta ne ustreza potrebam

Na ministrstvu so v obrazložitvi predloga spomnili, da obstoječa cestna povezava skozi Bled ob južni obali Blejskega jezera že vrsto let ne ustreza obsegu prometa in tudi ne najkakovostnejši turistični podobi in perspektivi Bleda. S preusmeritvijo tranzitnega in dela notranjega prometa zunaj strnjene poselitve pa bo dana možnost nadaljnjemu razvoju turizma kot osnovni dejavnosti tega območja.

Direkcija RS za infrastrukturo vodi investicijski projekt južne razbremenilne ceste na Bledu od leta 1996, njeno vključevanje v reševanje tega vprašanja pa sega še dlje nazaj, saj so bile že pred letom 1978 izdelane študije, idejne rešitve in primerjave, ki naj bi poiskale najustreznejšo varianto.