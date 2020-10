Bil je tako "utrujen", da je v križišču kar zaspal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto zjutraj okoli 5.30 so novomeški policisti dobili obvestilo, da v križišču na Topliški cesti avtomobil ovira promet.

Policisti so takoj odšli na kraj in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaspal v vozilu. 24-letniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,38 miligramov alkohola, so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.