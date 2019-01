Bi vojake pred finančnim zlomom lahko rešil zapor? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vseh slovenskih zaporih, tako novih kot starih, bodo, kot kaže, novo službo paznikov dobili vojaki, ki se morajo pri 45 letih umakniti iz aktivne vojaške službe, ker so prestari. V naslednjih treh letih bo brez službe tako ostalo 178 vojakov. Na drugi strani pa v zaporih primanjkuje kar 140 pravosodnih policistov.

Vojska je prestarim vojakom doslej sicer vedno našla drugo delovno mesto, ki pa je praviloma občutno slabše plačano. Novinarji oddaje Danes na Planetu so se pogovarjali z vojakom, ki bo prihodnji teden praznoval 45. rojstni dan, za darilo pa dobil 11 plačnih razredov nižjo plačo.

Bi vojaka pred finančnim zlomom lahko rešil prav zapor?

Dejan Veselko je v slovenski vojski zaposlen že od leta 2001. V tem času ni samo opravljal poklica, temveč se je še izobraževal, pridobil je peto stopnjo izobrazbe in si prislužil kopico napredovanj. V 18 letih je prilezel do 28. plačilnega razreda.

Naslednji teden bo dopolnil 45 let in po zakonu bo moral sleči vojaško uniformo. Veselko se bo moral zadovoljiti z dobrih 250 evrov nižjo plačo, s katero ne more preživeti svoje družine.

Ravno v času našega obiska je Veselko od ministra Karla Erjavca prejel pismo, v katerem piše, da bo lahko delal še kakšno dopolnilno dejavnost, da bo nadoknadil tisto, kar bo izgubil pri plači. Kot pravi Veselko, bo vozil taksi.

Veselko pozdravlja idejo pravosodne ministrice Andeje Katič in obrambnega ministra Erjavca, ki sta se včeraj pogovarjala o možnosti, da bi vojake, ki dopolnijo 45 let in se jim zato izteče zaposlitev v Slovenski vojski, preusmerili v zaposlitev v Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij.