Bencin in dizel s torkom dražja

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo trgovci sami.

Regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizla bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju nekoliko višji. Liter bencina bo s torkom zunaj avtocest stal 1,456 evra, 1,2 centa več kot trenutno, cena litra dizla pa bo s 1,504 evra višja za 2,3 centa. Kurilno olje se bo podražilo za 2,1 centa na 1,081 evra za liter.

Nove cene bodo veljale od torka, 18. julija, do vključno 31. julija, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Trošarine za 95-oktanski bencin vlada ni spremenila

Trošarina za 95-oktanski bencin je trenutno določena pri 0,43025 evra na liter in je vlada ni spremenila. Na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa bo treba v novem 14-dnevnem obdobju za 50-litrski rezervoar odšteti 72,8 evra. Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po izračunih ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,493 evra na liter.

Trošarina za dizel medtem tudi v naslednjem 14-dnevnem obdobju ostaja pri 0,45513 evra na liter. Za 50-litrski rezervoar bo tako treba ošteti 75,2 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošniki še vedno ne bi bili oproščeni plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter dizla odšteti okoli 1,555 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,14739 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,081 evra na liter. Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako brez prevoza plačal 1.081 evrov. Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,178 evra na liter. Potrošnik bi za nakup tisoč litrov kurilnega olja plačal 1.178 evrov, so zapisali na ministrstvu.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

