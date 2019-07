Belokranjci so ob meji ustanovili svojo vaško stražo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belokranjci so ob meji s Hrvaško ustanovili vaško stražo zaradi migrantov, ki prečkajo mejo. Migrantska vaška straža naj bi povečala občutek varnosti. S tem pa se postavljajo nad policijo in vojsko.

Belokranjski griči, po katerih se po novem, poleg beguncev in domačinov, sprehajajo tudi posebne skupine. "Mi si rečemo kar vaške straže oziroma pregledniki meje," je za Planet odločitev o vaški straži dejal Blaž Zidar.

Na teren gre vsak dan do deset ljudi in pregledujejo obmejno območje.

"Zaradi varnosti države, zaradi varnosti ljudi, zato, ker to že po zakonu ni sprejemljivo, da se prehaja mejo na tak način," so razlogi za takšno odločitev.

Za orožje uporabljajo svoje glasove

Foto: Planet TV Zato so pregledovanje meje, tudi v neposredni bližini mejnih prehodov, vzeli v svoje roke. Ne popolnoma, saj so neoboroženi, za orožje uporabljajo samo svoje glasove.

"To je moja dežela, to je država Slovenija, takoj dol. Ampak ne upoštevajo ukazov in bežijo," je srečanja z migranti opisal Zidar.

Državo tudi opozarjajo na pomanjkljivosti tehničnih ovir, kot so odklenjena vrata. Na dan prehodijo tudi 50 kilometrov, zato poznajo vse poti migrantov.