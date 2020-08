Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi strokovne ocene z današnjim dnem na rdeči seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo zaradi covid-19 uvrstila Belgijo in še štiri bolj oddaljene države. Z zelenega seznama je medtem črtala Češko, Malto, Švico in administrativne enote Španije: Balearske otoke, Kantabrijo ter Kastiljo in Leon, poroča STA.

Kot je vlada zapisala v sporočilu za javnost, se je ministrski zbor danes seznanil z novo oceno epidemiološke situacije v več državah. Države, ki jih je vlada črtala z zelenega seznama, bodo uvrščene na rumeni seznam. Vse spremembe začenjajo veljati danes.

Na rdečem seznamu je pristala Belgija, na ta seznam pa je vlada uvrstila še Sveti Martin, Ekvatorialno Gvinejo, Ferske otoke in Namibijo. Na rdečem seznamu je trenutno 58 držav, povzema STA.

Belorusija, Alžirija, Ekvador in Valencia "napredovale" na rumeni seznam

Z rdečega seznama je medtem vlada umaknila Belorusijo, Alžirijo, Ekvador ter špansko administrativno enoto Valencia. Te države oziroma administrativna enota so se uvrstile na rumeni seznam.

Foto: Gov.si Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Iz držav na rumenem seznamu lahko brez karantene vstopijo v Slovenijo državljani Slovenije ne glede na bivališče in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko visokim tveganjem za nalezljivo bolezen covid-19 (rdeči seznam), na primer originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo. Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z rdečega seznama, in jih čaka obvezna 14-dnevna karantena.

Osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu, in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, se odredi 14-dnevna karantena. Pri tem ostajajo veljavne nekatere izjeme, med njimi tranzit in mednarodni prevoz oziroma promet.

Vlada je na današnji dopisni seji odločila še, da se omejitve iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi uporabljajo še naprej.