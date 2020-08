Novi podatki: 15 novih okužb, umrl še en bolnik s covid-19

V Sloveniji so v sredo ob 771 izvedenih testih odkrili 15 novih primerov okužb z novim koronavirusom, je prek Twitterja sporočila vlada. Za boleznijo covid-19 je umrl še en bolnik. Zaradi okužbe je bolnišnično zdravljenje v sredo potrebovalo 24 ljudi, od tega so bili trije na intenzivni negi. Iz bolnišnice so v domačo oskrbo odpustili enega človeka.

Do zdaj so pri nas skupaj potrdili 2.223 okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je skupaj umrlo 124 ljudi. V državi je trenutno 190 aktivnih primerov okužb, kažejo podatki s spletne strani covid-19.sledilnik.org.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 5. 8. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 771

- Št. pozitivnih: 15

- Št. hospitaliziranih: 24

- Št. oseb na intenzivni negi: 3

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 1

- Število umrlih: 1

V sredo so pet novih primerov okužb potrdili v Ljubljani, dva nova primera pa so potrdili v Domžalah. Po eno novo okužbo so potrdili v naslednjih občinah: Hrastnik, Kranj, Celje, Trbovlje, Šoštanj, Cirkulane, Koper in Loška dolina.