Bel prah, ki ga je poslanka Tomićeva prejela na dom, ni nevaren

Poslanka Violeta Tomić je v četrtek na dom prejela kuverto z belim prahom. Po takojšnji intervenciji policije in gasilcev ter hitrem testu so potrdili, da ni šlo za nevarno snov. Po navedbah poslanke se je bel prah usul iz poštne kuverte, ki jo je odprla ob prihodu domov. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da sta bili s pošiljko v stiku dve osebi, ki sta morali do končnih rezultatov analize v karanteno, piše STA.