S traktorjem zdrsnil po strmem pobočju v sadovnjaku in umrl

Nesreča se je zgodila izven naselja Zali Breg v občini Brda. Kot izhaja iz policijskega poročila, je 61-letnik vozil traktor brez kabine in varnostnega loka po sadovnjaku.

Pri polkrožnem obračanju iz zgornje na spodnjo teraso sadovnjaka je voznik izgubil oblast nad traktorjem, ki je začel voziti po strmem klancu navzdol.

Voznik je poskušal na strmi brežini ustaviti, vendar mu to ni uspelo. S traktorjem je nato zapeljal po strmem pobočju, pri čemer se je omenjeno vozilo večkrat prevrnilo. Na koncu je traktor prevrnjen obstal na kolovozni poti pod strmo brežino, traktorist pa je po dogodku obležal v jarku v neposredni bližini.

Kljub oživljanju in nudeni zdravniški oskrbi je 61-letni moški na kraju podlegel poškodbam.

Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci, ki so policistom in reševalcem nudili ustrezno pomoč.