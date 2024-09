Avtobusi LPP odslej tudi do Domžal

Avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) bodo od 1. oktobra naprej začeli voziti tudi do Domžal. Dolgo pričakovani integrirani liniji 12D in 21D bosta povezali Bežigrad, Dragomelj, Ježico in Beričevo z Domžalami ter tako potnikom omogočili hitrejše, cenejše in preprostejše potovanje. S tem pilotnim projektom bo po navedbah Mestne občine Ljubljana pomembno izboljšana dostopnost javnega potniškega prometa na tem območju.

Linija 12D bo občutno skrajšala pot med Domžalami in Ljubljano, kar predstavlja pomembno prednost za dnevne migrante, linija 21D pa bo povečala dostopnost predvsem za prebivalce Ihana, saj bo omogočila hitrejšo povezavo do Ljubljane ter nato prestop na druge linije mestnih avtobusov, so sporočili iz MOL.

Zaradi uvedbe omenjenih linij so na LPP uvedli še nekatere spremembe:

obstoječo linijo 12 bo nadomestila linija 24 (BTC–Atlantis–Vevče–Žale), ki bo podaljšana z vključitvijo dela trase linije 12 do Žal z obračališčem na Štajerski cesti pri stadionu Stožice. Uporabnikom bo s podaljšanjem linije 24 omogočen enak standard prevozov, kot so ga imeli do zdaj. Poleg tega bo linija obiskovalcem in zaposlenim v BTC Cityju omogočila, da svoja osebna vozila pustijo na parkirišču P+R Stožice in se z avtobusom udobno pripeljejo do severnega dela nakupovalno-poslovnega središča BTC City in nazaj.

obstoječo linijo 21, ki povezuje Dunajsko cesto z Gameljnami in poteka skozi zgornje Črnuče (Cesta Ceneta Štuparja), bo nadomestila linija 28, ki bo potekala na relaciji Črnuče–Gameljne–Črnuče.

Več informacij o spremembah in poteku novih linij ter načinu plačevanja voženj z novima integriranima linijama je objavljenih na spletni strani javnega podjetja LPP.

Velik korak k integraciji javnega potniškega prometa

Uvedba linij 12 D in 21 D je pomemben korak v smeri nadaljnje integracije javnega prevoza, kjer lahko potniki potujejo in prestopajo med različnimi vrstami javnega prevoza z enotno vozovnico. Integrirani javni prevoz zmanjšuje odvisnost od osebnih avtomobilov in spodbuja večjo uporabo avtobusnih prevozov, kar je eden izmed poudarkov trajnostne mobilnosti, poudarjajo v MOL.

Novi liniji, ki sta rezultat uspešnega sodelovanja med MOL, ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, Občino Domžale in javnim podjetjem LPP, prinašata boljšo povezanost Ljubljane z okolico in pomembno prispevata k uresničevanju ciljev trajnostne mobilnosti v Ljubljani.

Župan Zoran Janković se je zahvalil ministru za okolje, podnebje in energijo Bojanu Kumru za podporo, ki so jo dobili prvič po 17 letih, tako dolgo se namreč trudijo z avtobusno linijo povezati Ljubljano in Domžale. Zahvalil se je tudi kolegici, županji Domžal Renati Kosec, in ji čestital za njeno vztrajnost. "Predvsem pa za novo pridobitev čestitam sodelavcem v javnem podjetju LPP z direktorjem Petrom Horvatom na čelu, ki javni potniški promet izvajajo že v osmih občinah v okolici Ljubljane in zdaj jih bodo še v deveti, v Domžalah. Ponosen sem, da na podlagi dolgoletnih strokovnih izkušenj ves čas nemoteno in kakovostno izvajajo storitve, morebitne težave pa takoj rešujejo, saj je zadovoljstvo potnikov vedno na prvem mestu," je poudaril Janković.

Minister Kumer je povedal, da se poleg boljših povezav med kraji danes začenja tudi nova doba na področju vozovnic: "Do zdaj so bile integrirane le subvencionirane vozovnice med medkrajevnim in mestnim prevozom, zdaj pa uvajamo še t. i. delavske vozovnice. S tem bomo omogočili, da bodo vse vozovnice 'Slovenija' veljale tako v medkrajevnem kot v mestnem prometu Ljubljane. To je velik korak k poenostavitvi potovanj in verjamem, da bo takšna integracija v prihodnje zaživela tudi v drugih mestih po Sloveniji," je dejal Kumer.

Današnje otvoritvene vožnje linije 12D so se udeležili tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, županja Domžal Renata Kosec in župan Zoran Janković. Foto: Mestna občina Ljubljana Županja Občine Domžale Renata Kosec je poudarila, da je danes za Domžale velik praznik in zgodovinski preboj. "Po skoraj dveh desetletjih nam je uspelo, da je integrirana linija LPP vzpostavljena vse do Domžal. In ne samo ena, kar dve. Zahvaljujem se vsem, s katerimi smo v zadnjih mesecih intenzivno delali, da bi projekt zaživel: ministru Kumru in županu Jankoviću, direktorjema DUJPP Miranu Sečkiju in LPP Petru Horvatu s sodelavci ter nenazadnje vsem sodelavcem na Občini Domžale, kjer se je vse skupaj sploh začelo. Skupaj smo dokazali, da se dandanes da povezovati, sodelovati, si prisluhniti in pomagati. In zato je lahko bil uspešen tako izjemen projekt, kar smo želeli poudariti z našim poimenovanjem projekta: Domžale - Ljubljana – srčno povezani," je poudarila domžalska županja.