Arso zaradi vročine izdal posebno opozorilo

Od danes do petka je predvsem v popoldanskih urah pričakovati velike toplotne obremenitve, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Danes se bodo temperature v državi povzpele vse do 35 stopinj. V vročini je priporočljivo uživati veliko tekočine in se izogibati večjim fizičnim naporom, pa opozarjajo na Upravi za zaščito in reševanje RS.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, v alpskih dolinah ter ponekod na Notranjskem pa okoli 11 stopinj.

Večinoma bo jasno, čez dan bo ponekod v notranjosti države pihal jugovzhodni veter, na Primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj.

Opozarjajo tudi na Upravi za zaščito in reševanje RS

Kot opozarjajo na upravi za zaščito in reševanje, vročina pospešuje utrujenost, vpliva na popuščanje koncentracije in zmožnost hitrega odzivanja. Zaradi vročine so najbolj ogroženi bolniki, starostniki, majhni otroci in ljudje s prekomerno telesno težo.

Na upravi ob toplotnih obremenitvah zato med drugim priporočajo uživanje lahke hrane in uporabljanje lahkih in zračnih oblačil svetlih barv iz bombaža ali lanu. Opravljanje dejavnosti na prostem priporočajo bodisi zjutraj ali pa pozno zvečer. Svetujejo tudi uporabo sončnikov in druge zaščite pred sončnimi žarki ter zadrževanje v okolju, ki toplotno ni obremenjujoče.