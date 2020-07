Arso opozarja: proti večeru nevihte in krajevna neurja #animacija

Podrobnejšo vremensko napoved preberite na vreme.siol.net.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno. Drugod bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Zapihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija, piše na straneh agencije za okolje (Arso).

Danes popoldne in zvečer lahko ob nevihtah ponekod nastanejo krajevna neurja, zato je Arso izdal opozorilo.

Temperature po Evropi:

Jutri bo povečini sončno, v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in vroče, še napovedujejo vremenoslovci.