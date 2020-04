Arso opozarja: burja na Primorskem bo presegala 100 kilometrov na uro #animacija

Zaradi suše je predvsem na Primorskem velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Danes zjutraj in dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Ta bo do večera v Vipavski dolini v sunkih občasno dosegala hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Podobno vreme bo tudi jutri. Pretežno jasno bo, le veter bo nekoliko oslabel. Jutranje temperature se bodo gibale od 0 do 6 stopinj, na Primorskem bo topleje - namerili bomo okoli 12 stopinj Celzija.

Čez dan se bo živo srebro gibalo od 15 do 19 stopinj, na Goriškem in ob morju bo malo nad 20 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno jasno, veter bo še naprej slabel.