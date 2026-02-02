Arso napoveduje: v tem delu države bo snežilo

Danes se bo v notranjosti Slovenije nadaljevalo večinoma oblačno vreme, le na Primorskem bo posijalo nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do pet, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. V torek sledi poslabšanje vremena. Padavine bodo od zahoda zajele večji del Slovenije, na severozahodu bo snežilo, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje.

Na Primorskem in Notranjskem se bodo v drugem delu noči začele pojavljati padavine, ki se bodo v torek postopno širile v notranjost Slovenije, le v vzhodnih krajih bo ostalo večinoma suho.

Meja sneženja bo sprva na okoli 500 metrov, nato se bo hitro dvigala. V zatišnih alpskih dolinah pa bo večinoma snežilo.

Najvišje dnevne temperature bodo v torek od 5 do 12, v zatišnih dolinah severozahodne Slovenije okoli dve stopinji Celzija.

Dobro jutro, danes bo na Primorskem sončno, drugod pa večinoma oblačno. Jutri bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije, sneg le na severozahodu.

V četrtek bodo padavine ponehale

Oblačno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo, dopoldne bodo padavine od juga zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo med tisoč in 1.500 metrov nadmorske višine. Glavnina padavin bo padla v zahodnih in južnih krajih, pravijo na Arsu.

V četrtek bo še oblačno, padavine bodo postopno slabele in najkasneje ponehale v hribovitih krajih zahodne Slovenije.