Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
7.30

35 minut

Arso napoveduje: v tem delu države bo snežilo

Sneg v Ljubljani | V torek in sredo bo nekatere dele Slovenije pobelil sneg. | Foto Ana Kovač

V torek in sredo bo nekatere dele Slovenije pobelil sneg.

Foto: Ana Kovač

Danes se bo v notranjosti Slovenije nadaljevalo večinoma oblačno vreme, le na Primorskem bo posijalo nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do pet, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. V torek sledi poslabšanje vremena. Padavine bodo od zahoda zajele večji del Slovenije, na severozahodu bo snežilo, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje.

Na Primorskem in Notranjskem se bodo v drugem delu noči začele pojavljati padavine, ki se bodo v torek postopno širile v notranjost Slovenije, le v vzhodnih krajih bo ostalo večinoma suho. 

Meja sneženja bo sprva na okoli 500 metrov, nato se bo hitro dvigala. V zatišnih alpskih dolinah pa bo večinoma snežilo.

Najvišje dnevne temperature bodo v torek od 5 do 12, v zatišnih dolinah severozahodne Slovenije okoli dve stopinji Celzija. 

V četrtek bodo padavine ponehale

Oblačno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo, dopoldne bodo padavine od juga zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo med tisoč in 1.500 metrov nadmorske višine. Glavnina padavin bo padla v zahodnih in južnih krajih, pravijo na Arsu. 

V četrtek bo še oblačno, padavine bodo postopno slabele in najkasneje ponehale v hribovitih krajih zahodne Slovenije.

