Starši po lažna potrdila o cepljenju v Avstrijo

Slovenski pediatri so zaznali sumljive primere, v katerih so starši, ki so v Sloveniji zavračali cepljenje otrok, prinašali potrdila o cepljenju iz Avstrije. Zaradi dvomov o verodostojnosti so zdravniki v nekaterih primerih predlagali preverjanje protiteles, a so starši to zavrnili, zato potrdil niso izdali. O primerih so obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Da je nekaj narobe, so pediatri posumili, ko so začeli prejemati potrdila staršev otrok, ki so prej zavračali cepljenje pri izbranem pediatru, poroča Dnevnik. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je sicer pogoj za vključitev v javne vrtce, razen v redkih medicinskih primerih. Potrdilo iz tujine ne zadošča – o cepljenju se morajo strinjati tudi v slovenskem zdravstvenem sistemu.

"Starši so možnost določanja protiteles odklonili, zato so pediatri zavrnili izdajo potrdil," je za Dnevnik pojasnil Denis Baš, vodja sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu.

Potrdila pogoj za vrtec, a sistem ni neprepusten

Kljub temu sistem ni povsem neprepusten, saj lahko otroci vrtec obiskujejo, dokler postopki za opustitev cepljenja še trajajo. Med razloge spadajo alergije na sestavine cepiva, resni neželeni učinki ali zdravstvena stanja, ki cepljenje onemogočajo. Predlog za opustitev lahko podajo zdravnik ali starši.

Precepljenost upada

Precepljenost v Sloveniji po vrhuncu leta 2022 (95,8 odstotka) znova upada – lani je znašala 93,9 odstotka, kar je pod mejo za kolektivno imunost, navaja Dnevnik.

Ošpice so zelo nalezljiva virusna bolezen, ki povzroča veliko smrti po svetu. Bolezen se prenaša s kužnimi kapljicami, ki lahko več ur lebdijo v zraku.

Strokovnjaki kot ključna razloga navajajo zmanjšano zaznavanje nevarnosti bolezni in širjenje dezinformacij. Ob tem narašča tudi število vlog za opustitev cepljenja. Pediatri opozarjajo, da so točni podatki o cepljenju ključni za varnost otrok in ustrezno zdravljenje.

Štiristo evrov globe za zavračanje cepljenja

Zdravstveni inšpektorat je zaradi zavračanja oziroma izmikanja cepljenju lani izrekel 13 glob v višini 400 evrov, kar je tudi najnižji predpisani znesek. Število predlogov za opustitev cepljenja po poročanju Dnevnika narašča: leta 2020 so jih prejeli 128, lani pa že 538. Večino vložijo starši, le redko zdravniki.