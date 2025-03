Arso izdalo opozorilo: sunki burje bodo presegali sto kilometrov na uro

Ponoči nas je prešla hladna fronta, ki je prinesla nekaj ploh in neviht. Po njenem prehodu se je povsod po državi hitro zjasnilo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe, mogoča je tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Veter se bo okrepil. Foto: Arso

V torek bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Na jugovzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 9 do 14, na Goriškem in ob morju do 18 stopinj Celzija.

V četrtek in petek mirno in sončno

V sredo bo veter postopoma slabel. Več sonca bo na Primorskem, medtem ko bo v notranjosti še vedno precej oblačno, a brez padavin. Za zdaj kaže, da bosta četrtek in petek bolj sončna in mirna dneva, popoldanska temperatura bo iz dneva v dan nekoliko višja.