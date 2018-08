Arso izdal opozorilo pred hudourniškimi poplavami

Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, lahko tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.

Danes popoldne, ponoči in v soboto dopoldne bodo možne nevihte z močnejši nalivi in sunki vetra. Ob pogostih nalivih v večjem delu države bodo hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Ob tem so možna posamezna razlivanja, opozarja Agencija za okolje.

Pojav bo bolj verjeten predvsem v jugozahodni ter tudi zahodni in osrednji Sloveniji, in sicer od sobote dopoldne do nedelje ponoči. V primeru dolgotrajnejših krajevnih nalivov so ponekod možne tudi hudourniške poplave.

Jutri bo sicer pretežno oblačno s pogostimi padavinami. Vmes bodo nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 22, popoldanske od 16 do 22, ob morju in v Beli krajini še okoli 25 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo bo oblačno z obilnimi padavinami, ob morju bodo tudi nevihte. V drugi polovici noči bo na Primorskem zapihala zmerna burja. Do jutra se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1.800 metrov. Čez dan bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine oslabele in ponekod ponehale.

Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla. Burja bo slabela.