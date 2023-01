Arso izdal opozorilo

Na številnih dovolj strmih pobočjih je snežna odeja le slabo do zmerno stabilna, že manjše obremenitve na izpostavljenih področjih pa lahko sprožijo snežni plaz. V nekaterih razmerah je možno tudi lokalno spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov, opozarjajo na Arsu.

Kot posebej nevarna so izpostavili pobočja nad gozdno mejo, kjer veter prenaša sneg in gradi nove snežne nanose. Že pod majhno obremenitvijo lahko pohodniki sprožijo kložast snežni plaz, plazovi se na strmih pobočjih prožijo tudi spontano.

V stari snežni odeji, ki je sedaj skrita pod debelo snežno odejo novega snega, so zlasti na osojnih pobočjih prisotne šibke plasti, ki lahko na posameznih mestih ob dodatni obremenitvi tudi popustijo. To se lahko zgodi predvsem tam, kjer je novega snega zaradi vpliva vetra manj. Pod nadmorsko višino okoli 1.500 metrov so nevarna predvsem strma travnata pobočja, so še zapisali na agenciji.